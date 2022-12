Lo dicono anche gli esperti: l’influenza stagionale quest’anno ha raggiunto il picco prima del previsto, e non sono pochi gli italiani costretti in questi giorni a letto. Tra loro, c’è anche Cosmary Fasanelli, la velina mora entrata nel cast di Striscia la Notizia da questa stagione. Cosmary, fa sapere la redazione del tg satirico di Antonio Ricci, è infatti da qualche giorno a casa con l’influenza (fortunatamente, non è Covid-19): per questo motivo, Cosmary da ieri, giovedì 1° dicembre 2022, non appare in onda.

Canale 5 Striscia la Notizia 2022, le nuove veline sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca La velina bionda Anastasia Ronca non è però rimasta sola sul bancone di Striscia: nella puntata di ieri è stata infatti affiancata da… CosSergio, ovvero Sergio Friscia, conduttore in queste settimane del programma di Canale 5 insieme a Roberto Lipari. Friscia si è ironicamente prestato ad uno stacchetto, come potete vedere nel video condiviso sui social del programma.

Questa sera, venerdì 2 dicembre 2022, ci sarà invece un’altra sorpresa: il posto di Cosmary sarà temporaneamente preso da Marcia Thereza Araujo Barros. 23enne modella italo-brasiliana, Marcia è nell’“universo Ricci” già dall’ottobre scorso, ovvero da quando ha iniziato ad affiancare il Gabibbo in Paperissima Sprint, in onda ogni domenica.

Marcia farà una comparsata d’eccezione a Striscia: la sua presenza come “velina supplente” è stata infatti annunciata solo per questa sera. Anastasia continuerà ad essere presente, in attesa che Cosmary si riprenda. La velina mora sta seguendo le puntate da casa, insieme al suo fidanzato Nunzio Stacampiano: i due si sono conosciuti ad Amici 21, di cui sono stati entrambi concorrenti ed hanno ufficializzato la loro relazione nell’estate scorsa.