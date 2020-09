View this post on Instagram

Molti di voi se l’aspettavano… ebbene si, sono entrata a far parte di una Grande Famiglia, per la prima volta, nella storia di @striscialanotizia, ci sarà “un’inviata delle mamme” che si occuperà dei problemi relativi a scuola, bullismo e molto altro. Ma nel frattempo ci sarà anche una Super Cazzolina pronta a risolvere i problemi del mondo scolastico 😜 Insomma da lunedì 28 settembre su canale 5 vi aspettano grandi cose.🔥 Siete contenti? Io tantissimo❤️ #goodvibes #striscialanotizia