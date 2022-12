Dopo soli tre giorni dal suo ritorno dietro il bancone di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti è già assente nel programma di Antonio Ricci. Succede nella puntata di questa sera, giovedì 15 dicembre 2022: Iacchetti, infatti, non affianca il suo storico compagno di conduzione Ezio Greggio.

Ma come mai? Iacchetti, fa sapere l’ufficio stampa di Striscia, è a casa per un’indisposizione: fortunatamente nulla di grave, ma per ora resterà in panchina e seguirà il Tg satirico da casa. Greggio, però, non sarà da solo dietro al bancone.

Al suo fianco c’è infatti Enrico Beruschi, uno dei volti storico della tv commerciale degli anni Ottanta. Beruschi, 81 anni, ha appena festeggiato i cinquant’anni di carriera. Nel 1972 lasciò una promettente carriera da dirigente industriale per debuttare al Derby Club di Milano. È anche giunto quinto a Sanremo ’79 con la canzone-tormentone “Sarà un fiore”, ma ha anche recitato in una ventina di film, ha partecipato a molti programmi tv, e soprattutto è stato tra i protagonisti di Drive In, con i suoi inconfondibili personaggi divertenti e sfortunati.

E proprio a Drive In aveva formato una coppia con Greggio, che ora ritrova a quarant’anni di distanza, sempre in un programma ideato da Antonio Ricci. Sarà piacevole, per i più grandi, ritrovare questa coppia che ha contribuito a fare il successo di Drive In, mentre per i più giovani sarà una scoperta tutta da ridere.