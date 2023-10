Arriva la replica di Canale 5, per voce del direttore Giancarlo Scheri, al nostro articolo su Striscia la Notizia che analizzava la crisi affrontata dal tg satirico degli ultimi anni.

“Ogni opinione è lecita e quella di Canale 5 su Striscia la Notizia è radicalmente opposta a quella espressa dall’articolo pubblicato il 16 ottobre da TvBlog”, commenta Scheri.

“Striscia la Notizia è un tg satirico sempre attivo sui temi d’attualità e di impegno civile, un programma che ci sembra molto più da servizio pubblico rispetto ad altre trasmissioni ispirate alla fortuna che si tramuta in denaro (quello sì pubblico)”.

Scheri guarda quindi al presente e alla ‘nuova’ versione del programma, che rispetto alla passata stagione chiude in anticipo, alle 21.25. “In queste prime settimane di messa in onda il programma si è accorciato in via sperimentale per ragioni commerciali ed editoriali, registrando ottimi ascolti, con performance ancora migliori sul target 15-64 anni (quello davvero rilevante per gli investitori pubblicitari) e in generale tra i più giovani, a dimostrazione di quanta forza abbia “Striscia” tra il pubblico più attivo. In conclusione, Striscia la Notizia è un nostro fiore all’occhiello e ne siamo orgogliosi”.

Da parte di Canale 5 arriva pertanto una difesa totale di Striscia la Notizia, che lunedì sera ha inaugurato la nuova conduzione che vede al timone Sergio Friscia e Roberto Lipari, dopo le prime settimane che hanno ospitato dietro al bancone Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.