In un periodo in cui Striscia la Notizia ha ricominciato la propria guerra contro Affari Tuoi, domani, il telegiornale satirico firmato da Antonio Ricci, in onda su Canale 5, vedrà il quinto cambio di conduzione per quanto riguarda la stagione in corso.

Da lunedì 24 marzo, infatti, dietro al bancone di Striscia, tornerà la coppia composta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti che prenderà il posto della coppia formata da Roberto Lipari e Sergio Friscia. La coppia Lipari/Friscia ha condotto Striscia la Notizia dal 14 ottobre al 7 dicembre 2024 e dal 3 febbraio al 22 marzo 2025.

Il conduttore pavese e la showgirl svizzera hanno esordito come coppia di Striscia la Notizia precisamente nella stagione 2015-2016 e, da lunedì, quindi, daranno inizio alla loro decima stagione consecutiva. Fino ad oggi, la coppia Scotti/Hunziker ha condotto insieme 396 puntate.

A livello individuale, invece, per Michelle Hunziker è la ventunesima edizione consecutiva di Striscia. La showgirl, al fianco di Nino Frassica, ha dato il via all’edizione 2024-2025, conducendo, con il comico e attore messinese, la prima tranche di puntate (dal 23 settembre al 12 ottobre 2024).

La Hunziker ha all’attivo 1407 puntate di Striscia la Notizia. Le dichiarazioni ufficiali:

Il mio desiderio di tornare dietro al bancone con il mio compagno ormai di vita rimane immutato e sono carica di energia rinnovata per questa mia 21esima edizione. Non vedo l’ora di passare del tempo con la mia famiglia televisiva, con Gerry e con il pubblico che ci segue.

Per Scotti, invece, le puntate di Striscia condotte fino ad ora sono per l’esattezza 632. Le dichiarazioni ufficiali:

In questo clima di “complottenza” (il sottotitolo di quest’edizione di Striscia, ndr), l’unica certezza che ci rimane è sedersi dietro il bancone di Striscia. Farlo in compagnia di Michelle aggiunge quel sano piacere di connivenza, ormai trentennale. Certo non provoca inappetenza!

Per la cronaca, la quarta coppia che ha condotto Striscia quest’anno è quella composta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, al timone del tg satirico dal 9 dicembre 2024 al 1° febbraio 2025.