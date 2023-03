A volte ritornano verrebbe da dire. Da stasera, 13 marzo 2023, il bancone di Striscia la Notizia riaccoglie tra le sue braccia la coppia di conduzione formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Si tratta della quarta volta insieme nel programma di Antonio Ricci. Un esperimento nato nel 2020 (tra il 2 e il 7 marzo) quasi a cavallo dell’inizio del lockdown dovuto alla pandemia del Coronavirus e consacrato in periodi più lunghi un anno dopo, nel marzo 2021 e ancora tra fine febbraio e la prima metà di marzo 2022.

La storia di Gerry Scotti a Striscia la Notizia

Per Gerry Scotti Striscia è casa sommariamente da ben 26 anni. La prima volta nel 1997 quando portò a termine la nona edizione insieme all’attore Franco Oppini. Ritornò due anni dopo, nella primavera 1999 affiancando Gene Gnocchi. Per rivederlo bisogna aspettare 6 anni, nel 2005 condusse una puntata storica insieme a Mike Bongiorno, che per la prima volta si sedette al bancone del Tg satirico da conduttore. E’ stato al fianco di Ezio Greggio per il periodo natalizio 2006-2007 e per qualche puntata nell’ottobre 2013.

Dal 2015 invece è tornato in pianta semi-stabile. La sua partner Michelle Hunziker (con cui ha condotto anche Paperissima) è stata spalla destra a Striscia nella 28ma edizione per due puntate, nel 2016 per una, nel 2018 per quasi un mese. Nel 2019 tornò per due mesi e toccò a lui condurre il programma nel pieno del periodo più duro del Covid (dal 2 marzo al 27 giugno 2020), anno in cui ha iniziato a lavorare con Francesca Manzini. La presenza di Gerry nella primavera di Striscia si ripete nel 2021 ancora con il passaggio tra Manzini e Hunziker e nel 2022 con altri volti tra cui Valeria Graci e Lorella Cuccarini.

Pronto alla tredicesima edizione, Gerry Scotti ha dichiarato: “Solitamente non mi piace valutare le esperienze o le emozioni con i numeri però, sapendo che nel periodo in cui condurrò con Michelle – ossia tra poco – raggiungerò le 500 puntate di Striscia la Notizia, mi riempie di orgoglio e mi fa particolarmente piacere, quindi un motivo e uno stimolo in più per tornare dietro al bancone più seguito e più amato d’Italia”.

Francesca Manzini giunge alla sua quarta stagione

Francesca Manzini, entrata nella squadra di Striscia come sosia di Mara Venier nelle gag del deepfake, è giunta dunque alla sua quarta stagione: “Per quanto il mio organismo sia stato guidato da Schettino nella scorsa stagione, in questa darò tutta la mia positività (senza tampone) d’animo e con Gerry ormai, come la Cacio e Pepe”

Gerry Scotti e Francesca Manzini rimarranno alla guida del programma sino a sabato 1° aprile 2023.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 ha ringraziato Roberto Lipari e Sergio Friscia complimentandosi per esser diventati “una delle coppie più brillanti del TG satirico” e dà il bentornato alla coppia pronta ad occupare lo storico access della rete “Dietro al bancone del programma-culto del grande Antonio Ricci, tornano Francesca Manzini e Gerry Scotti: una, poliedrica performer e partner ideale e, l’altro, uomo-icona della linea editoriale dell’ammiraglia Mediaset. Buon lavoro alla famiglia di Striscia la Notizia, quindi. E grazie per l’impegno a tutto lo staff, il gruppo autoriale, il team produttivo e la squadra artistica”.

Appuntamento da stasera, alle 20:35 su Canale 5.