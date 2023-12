Durante le festività natalizie, Striscia la Notizia festeggerà i 40 anni di Drive In, ospitando un protagonista in ogni puntata.

Striscia la Notizia festeggia i 40 anni di Drive In: tutti gli ospiti

Durante il periodo delle festività natalizie, Striscia la Notizia festeggerà il quarantesimo anniversario della messa in onda della prima puntata di Drive In, il programma comico di Antonio Ricci andato in onda dal 1983, appunto, fino al 1988 su Italia 1.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, tornati dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 lo scorso 11 dicembre, dal 25 dicembre fino al prossimo 6 gennaio accoglieranno in ogni puntata uno dei tanti protagonisti del varietà cult di Italia 1 con cui i telespettatori rivivranno (o scopriranno) le gag più famose. Da ricordare, ovviamente, che anche Ezio Greggio fu uno dei protagonisti indiscussi del programma.

Si comincerà il giorno di Natale, il 25 dicembre, con Nino Formicola, il celebre Gaspare del duo Gasparre e Zuzzurro, lo pseudonimo di Andrea Brambilla, scomparso nel 2013, di cui ricordiamo il tormentone più conosciuto, “Ce l’ho qui la brioche!”.

Il 26 dicembre, invece, Striscia ospiterà Carlo Pistarino, protagonista a Drive In di gag come Gite Pistarino o Agenzia di Viaggi Pistarino.

Nella puntata del 27 dicembre, invece, vedremo Edoardo Romano e Mirko Setaro dei Trettré. Il terzo componente del gruppo comico napoletano è stato Gino Cogliandro, scomparso nel 2022.

Francesco Salvi, invece, sarà l’ospite della puntata del 28 dicembre. I suoi personaggi erano il camionista CB Totano 2 e il metallaro del gruppo dei Budiny Molly.

Il 30 dicembre, l’ospite sarà Massimo Boldi che, insieme a Teo Teocoli, creò una parodia di Star Trek dal titolo Bold Trek.

Il 1° gennaio, giorno di Capodanno, Greggio e Iacchetti accoglieranno in studio Carmen Russo che, insieme a Lory Del Santo, era la cassiera del Drive In.

Nella puntata che andrà in onda il 5 gennaio, invece, vedremo ospite Olga Durano che diede vita al personaggio della professoressa.

Nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, infine, vedremo la coppia composta da Enrico Beruschi e Margherita Fumero, quest’ultima rimasta impressa soprattutto nel ruolo della moglie assillante.

Questa è la lista degli ospiti annunciati ufficialmente ai quali, però, se ne aggiungeranno altri.