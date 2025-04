Striscia la Notizia contro Affari Tuoi: e per fortuna che il tg satirico “non aveva altro da aggiungere”…

In un periodo dove non sono mancati rumors riguardanti un possibile sostituto di Striscia la Notizia nell’access prime time di Canale 5 (un cambio della guardia che avrebbe valenza storica…), il telegiornale satirico di Antonio Ricci ha ricominciato la propria guerra contro Affari Tuoi, dedicando al game show di Rai 1 non pochi servizi nelle ultime settimane.

Nell’ottobre 2024, Striscia, di fronte alle ripetute (stando ai comunicati ufficiali) segnalazioni dei telespettatori riguardanti le “bizzarre casualità” e i “singolari meccanismi” di Affari Tuoi, replicò timidamente, limitandosi a riproporre un servizio del 2013 e aggiungendo che, in merito, il programma non aveva “altro da aggiungere”.

La parola data è stata disattesa in quanto, dal 21 marzo di quest’anno, Striscia la Notizia ha ricominciato ad attaccare sistematicamente il game show che, nei fatti, nel 2003, ha spodestato il tg satirico dal trono dell’access prime time.

Il nuovo attacco ha avuto origine da una dichiarazione che Max Giusti, tra gli ex conduttori di Affari Tuoi, ha concesso al podcast Tintoria stando alle quali il game show di Rai 1, ai suoi tempi, doveva rientrare in un budget medio che ammontava a 33mila euro a puntata. Il Dottore di Affari Tuoi, ossia l’autore Pasquale Romano, al quotidiano La Verità, però, ha smentito l’esistenza di questo budget, aggiungendo che Affari Tuoi è un programma basato unicamente sulla fortuna.

Nel servizio trasmesso il 21 marzo 2025, Striscia ha interpellato il dott. Gianandrea Giacchetta, ricercatore universitario di economia applicata che ha condotto uno studio statistico su Affari Tuoi, arrivando alla conclusione che la distribuzione delle vincite ad Affari Tuoi “non è legata al caso, ma all’intervento dell’uomo”, come recita il comunicato ufficiale.

Il 24 marzo 2025, invece, Striscia si è soffermata su un’altra combinazione ricorrente ad Affari Tuoi ossia pacchi con premi altissimi (“che richiamano maggiormente l’interesse del pubblico”) portati fino alla fase finale del gioco, al termine della quale, però, viene assegnato solitamente un premio esiguo.

Dal 26 al 28 marzo 2025, invece, Striscia ha dedicato ad Affari Tuoi praticamente un servizio al giorno.

Il 26 marzo, è stato mostrato un altro “caso eclatante”, andando decisamente a ritroso nel tempo: nella stagione 2008/09, Affari Tuoi, secondo Striscia, avrebbe portato i pacchi rossi con i premi altissimi fino alla fase finale del gioco, causando “un susseguirsi di vincite mai viste prima” che avrebbero avuto il fine di porre rimedio ad un calo di ascolti. Per rientrare nel presunto budget, poi, nei mesi successivi, Affari Tuoi avrebbe assegnato solo premi minori.

Il 27 marzo, invece, Striscia ha intervistato l’avvocato Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, che ha parlato di una presunta strategia per portare i pacchi rossi più alti fino alla fine della puntata: “Le scelte dei concorrenti non sono casuali, perché ognuno ha i suoi numeri fortunati. E in fase di colloquio con gli autori, spesso viene addirittura richiesta una graduatoria all’interno dei numeri preferiti. Questa è un’informazione molto importante, perché a quel punto agli autori del programma basterebbe abbinare i premi ricchi ai pacchi segnati da quei numeri, che probabilmente arriveranno fino alla fine perché il concorrente è molto affezionato a quella numerologia”.

Nella puntata del 28 marzo, Striscia è tornata ad approfondire la suddetta tesi, rispolverando dagli archivi anche il noto fuorionda di Flavio Insinna.

È legittimo pensare che i servizi non si fermeranno qui. Alla faccia del “non abbiamo altro da aggiungere”…

Ma Striscia metterebbe tutto questo zelo se Affari Tuoi non fosse un diretto competitor?