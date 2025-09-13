“Striscia La Notizia cancellato”. Terremoto in TV

L’indiscrezione che nessuno si sarebbe mai immaginato è arrivata, l’azienda del Biscione pare essere decisa a farlo

Sono ormai mesi che si parla del futuro di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci era stato già messo in standby nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, quando Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato che il programma sarebbe tornato in onda a novembre, per dare spazio a La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti.

Ma ora che il gameshow sta ottenendo ottimi ascolti nella fascia di access prime time, dove proprio il tg satirico negli ultimi tempi stava vacillando molto, è arrivata l’indiscrezione che Striscia la Notizia sarebbe sparito dai palinsesti Mediaset.

Striscia la Notizia tornerà in onda? Cosa sta succedendo

A parlare del fatto che Striscia la Notizia sarebbe stato cancellato è stato il portale MowMag, secondo cui ci sarebbero stati alcuni “incontri riservati” con le case di produzione, durante i quali sarebbe stato detto che il programma di Antonio Ricci non sarebbe più presente nei palinsesti.

Sempre secondo il portale si sarebbero valutate diverse opzioni di destinazione per il programma, ma nessuna di queste alternative sarebbe stata accettata. Negli ultimi tempi si era parlato della possibilità di mandare in onda Striscia la Notizia solo la domenica, ma pare che l’azienda del Biscione non sia intenzionata a mettere in standby La Ruota della Fortuna nemmeno per il weekend. Si era poi pensato a una migrazione del tg satirico su Italia Uno, ma in questo caso si vocifera che ci sia stato un veto contrario.

E adesso si parlerebbe di cancellazione, una decisione che – se fosse confermata – sarebbe un vero colpo di scena dal momento che Striscia la Notizia fa parte dei palinsesti Mediaset ormai da 30 anni. Pare che al momento sia attesa una telefonata tra Antonio Ricci e Pier Silvio Berlusconi, un momento in cui l’ad dell’emittente e il patron del programma potrebbero trovare una soluzione. La questione appare quanto mai spinosa, da una parte l’azienda del Biscione non vuole perdere gli ascolti importanti che sta ottenendo il programma di Gerry Scotti, dall’altra c’è un format che ha fatto senza ombra di dubbio la storia della televisione italiana, che non si può di certo cancellare con un colpo di spugna.

E’ anche probabile che Antonio Ricci non sia intenzionato a ridurre così tanto il suo tg satirico, dall’andare in onda tutti i giorni a una singola volta settimanale sarebbe sicuramente un grosso cambiamento. Berlusconi aveva parlato di un ritorno del programma in una veste nuova, dicendosi certo che il tg satirico avrebbe fatto sicuramente un gran lavoro. A distanza di due mesi, però, le cose sembrano essere cambiate e adesso c’è grossa attesa per conoscere le sorti di Striscia la Notizia e sapere che fine farà il programma.