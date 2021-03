A partire da questa sera, lunedì 29 marzo 2021, la coppia di conduttori di Striscia la Notizia sarà nuovamente formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. La conduttrice e showgirl svizzera, infatti, prenderà il posto di Francesca Manzini, la comica e imitatrice romana che, insieme a Scotti, ha condotto il tg satirico di Antonio Ricci dall’8 al 27 marzo, per un totale di tre settimane.

Quello di questa sera sarà l’ultimo cambio di conduzione per quanto riguarda questa trentatreesima edizione di Striscia: Gerry Scotti e Michelle Hunziker, quindi, resteranno al timone del programma fino a fine stagione.

Michelle Hunziker, ormai tra i volti storici di Striscia la Notizia, condurrà il tg satirico di Canale 5 per il diciassettesimo anno di fila. Per la sesta volta, la conduttrice svizzera dividerà il bancone con Gerry Scotti. In passato, la Hunziker ha condotto Striscia in coppia soprattutto con Ezio Greggio ma anche al fianco di Piero Chiambretti, Maria De Filippi, Mara Venier, Christian De Sica, Belen Rodriguez e Luca e Paolo.

Ad oggi, Michelle Hunziker ha 1125 puntate di Striscia la Notizia all’attivo. La coppia Scotti/Hunziker, invece, ha condotto, fino ad ora, 144 puntate del tg satirico.

Per quanto riguarda quest’edizione di Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker saranno la quarta coppia di conduttori, senza contare le sostituzioni di Picone resesi necessarie a causa del COVID-19.

Di seguito, trovate le dichiarazioni del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri:

L’avvicendamento al bancone di Striscia è sempre un momento importante: per i protagonisti del Tg satirico di Antonio Ricci e per Canale 5. Saluto e ringrazio la talentuosa Francesca Manzini e do il più caloroso bentornato a Michelle Hunziker, che assieme a Gerry Scotti costituiscono una delle coppie più solide e amate del programma-baluardo dell’Ammiraglia Mediaset.

