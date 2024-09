Tutte le informazioni sulla trentasettesima edizione di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5.

Anche quest’anno torna Striscia la Notizia, il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci, giunto alla trentasettesima edizione, che andrà in onda, come di consueto, nell’access prime time di Canale 5, dopo l’edizione serale del TG5.

Striscia la notizia è un programma ideato da Antonio Ricci e scritto da Antonio Ricci, Lorenzo Beccati, Filippo Casaccia, Dario Ferrigno, Teo Guadalupi, David Lubrano, Alessandro Meazza, Fabio Nocchi, Carlo Sacchetti e Dario Tiano. La regia è a cura di Mauro Marinello.

Striscia la Notizia 2024-2025: quando inizia

La nuova edizione del tg satirico di Canale 5 avrà inizio lunedì 23 settembre 2024 e andrà in onda da lunedì a sabato alle ore 20:35.

Striscia la Notizia 2024-2025: conduttori

Puntate 23 settembre-12 ottobre 2024: Michelle Hunziker e Nino Frassica

La prima coppia di conduttori di quest’edizione di Striscia sarà formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica.

Nino Frassica ha condotto quattro puntate del programma durante l’edizione 2004-2005, due al fianco di Nino D’Angelo e le altre due insieme a Mino Reitano.

Per Michelle Hunziker, invece, sarà la ventesima edizione come conduttrice del programma. La showgirl e conduttrice svizzera ha all’attivo 1389 puntate del tg satirico.

La coppia Hunziker/Frassica sarà al timone di Striscia la Notizia fino al 12 ottobre 2024.

Striscia la Notizia 2024-2025: velini

Per la prima volta nella storia del programma, ci saranno una velina e un velino che balleranno in coppia sul bancone di Striscia. La coppia è formata dalla ballerina 21enne Beatrice Coari e dal performer 37enne Gianluca Briganti.

Non è la prima volta, però, che a Striscia ci sarà un velino.

Nell’edizione 2013-2014 del programma, infatti, per tre settimane, ci fu la coppia di velini composta da Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli.

Il primo velino della storia del programma, invece, fu Edo Soldo, presente soprattutto negli anni ’90.

Durante l’edizione 2003-2004, infine, presenziò per alcune puntate il velino Luca Maria Todini.

Striscia la Notizia 2024-2025: inviati

Gli inviati storici, confermati anche per quest’edizione, sono Luca Abete, Rajae Bezzaz, Vittorio Brumotti, Marco Camisani Calzolari, Fabrizio Fontana (nei panni di Capitan Ventosa), Jimmy Ghione, Alessio Giannone (alias Pinuccio), Max Laudadio, Enrico Lucci, Moreno Morello, Stefania Petyx con il suo bassotto, Chiara Squaglia, Valerio Staffelli e Riccardo Trombetta. Tornerà anche Cristiano Militello con le sue rubriche Striscia lo Striscione e Striscia il Cartellone.

Ci saranno anche le rubriche Capolavori del mondo in cucina di Paolo Marchi, Paesi, Paesaggi… di Davide Rampello e i videoclip musicali di Highlander Dj.

Per quanto riguarda le imitazioni, troveremo Francesca Manzini, Dario Ballantini, nei panni di Roberto Vannacci, e Giuseppe Longinotti, nei panni di Elly Schlein.

Per quanto riguarda le novità, invece, ci saranno Fabio Caressa e la figlia Eleonora, che cureranno la rubrica Gli Oscar dei Caressas, il comico Antonio Ornano, che vestirà i panni di Socialman, il televenditore Roberto Da Crema, noto anche come Il Baffo, che curerà la rubrica Robe dell’altro mondo, e le collaborazioni con Il Grande Flagello, noto content creator che realizzerà contenuti esclusivi per il programma, il giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti, direttore editoriale di Today.it, e Dagospia.

Striscia la Notizia 2024-2025: sigla

Il titolo della sigla di chiusura di quest’edizione è Cun a cua (Con la coda, dal dialetto ligure), una canzone sulle code e liste d’attesa che i cittadini italiani devono affrontare ogni giorno, dai caselli autostradali ai pronto soccorso, dagli asili ai musei, passando per i concerti.

Striscia la Notizia 2024-2025: sottotitoli

Il sottotitolo dell’edizione 2024-2025 di Striscia la Notizia sarà La voce della complottenza.

Questi sono stati i sottotitoli da quando è iniziato il programma: 1988 Giornale Radio, 1989/1990 La voce dell’innocenza, 1990/1991 La voce dell’incoscienza, 1991/1992 La voce dell’impotenza, 1992/1993 La voce dell’incontinenza, 1993/1994 La voce dell’intenza, 1994/1995 La voce dell’insistenza, 1995/1996 La voce dell’impenitenza, 1996/1997 La voce dell’incandescenza, 1997/1998 La voce dell’insorgenza, 1998/1999 La voce dell’inavvertenza, 1999/2000 La voce dell’interferenza, 2000/2001 La voce dell’imprudenza, 2001/2002 La voce dell’insolenza, 2002/2003 La voce della differenza, 2003/2004 La voce della renitenza, 2004/2005 La voce dell’indipendenza, 2005/2006 La voce della divergenza, 2006/2007 La voce della turbolenza, 2007/2008 La voce della persistenza, 2008/2009 La voce della supplenza, 2009/2010 La voce dell’influenza, 2010/2011 La voce dell’improvvidenza, 2011/2012 La voce della contingenza, 2012/2013 La voce dell’insolvenza, 2013/2014 La voce dell’irruenza, 2014/2015 La voce dell’indecenza, 2015/2016 La voce dell’invadenza, 2016/2017 La voce dell’impudenza, 2017/2018 La voce dell’intraprendenza, 2018/2019 La voce dell’inconsistenza, 2019/2020 La voce della resilienza, 2020/2021 La voce dell’insofferenza, 2021/2022 La voce dell’inscienza, 2022/2023 La voce dell’intransigenza, 2023/2024 La voce della veggenza.

Striscia la Notizia 2024-2025: segnalazioni

Le segnalazioni possono essere inoltrate tramite il sito ufficiale del programma (www.striscialanotizia.mediaset.it).

Striscia la Notizia su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Striscia la Notizia anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.