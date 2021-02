Striscia La Notizia 2021: dall’8 marzo tornano Gerry Scotti e Francesca Manzini

Cambio della guardia a ‘Striscia La Notizia’. A partire da lunedì 8 marzo 2021, i veterani Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, dopo la settimana sanremese, passeranno il testimone a Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Si riforma, a distanza di un anno, l’inedito duo, che, appena dodici mesi fa, ottenne un buon riscontro tra i telespettatori. I due conduttori, protagonisti della copertina di ‘Gente’, in edicola questa settimana, hanno mostrato affiatamento e stima reciproca:

Manzini: “Io sono un fiume di volontà ed entusiasmo in piena, lui è la serenità in persona. Riesce a placare la mia

esuberanza […] Con lui c’è sintonia reale: detta il ritmo e io lo seguo. E ogni suo consiglio è prezioso”

Scotti: “Lei è una pila atomica, trasmette energia”

L’imitatrice che ha portato, sul piccolo schermo, parodie formidabili come quelle di Mara Venier e Simona Ventura, per questo nuovo impegno lavorativo, ha deciso di perdere peso, mantenendo la sua proverbiale vena ironica: “Sono dimagrita 10 chili e la mia dieta è iniziata quando il consulente immobiliare mi ha comunicato il tasso del mutuo per i prossimi 30 anni: lo stomaco si è chiuso all’istante. In realtà sono felice perché ho comprato casa, dove già vivo con mia mamma e con il mio compagno Christian”.

Scotti, invece, ha ricordato che ritornerà dietro al bancone di ‘Striscia’ nella giornata internazionale delle donne:

Ora che ci penso, il mondo che gravita attorno a questo Tg è molto femminile. A parte la mia partner di conduzione, ci sono molte signore presenti in tutti i reparti: costumi, sarte, trucco, parrucco… Mi coccolano molto, lo ammetto. Lasciatemelo dire, quest’anno più che mai: viva le donne.

Qualche giorno fa, il tg satirico di Antonio Ricci, uno dei programmi più longevi della televisione italiano, ha tagliato il prestigioso traguardo delle 7000 puntate. Dal 7 novembre 1988 al 18 febbraio 2021 (compreso) sono state trasmesse 7.000 puntate di Striscia. L’edizione più lunga della storia è la 32a (2019-2020), con 239 puntate; l’edizione più corta è la prima (1988), con appena 30 puntate. Risultato importante riconosciuto, nel novembre 2011, anche dal Guinness World Records. Lunga vita a ‘Striscia’.