Domani, lunedì 27 settembre 2021, inizierà la trentasettesima stagione di ‘Striscia La Notizia‘, il tg satirico di Antonio Ricci, in onda da lunedì a sabato, a partire dalle 20:35, su Canale 5. Al debutto un’inedita coppia di conduttori, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Nel corso di questa nuova edizione, si alterneranno alcuni volti storici (da Michelle Hunziker a Gerry Scotti passando per Ezio Greggio e Enzo Iacchetti) a ‘nuove leve’ come, i siciliani, Sergio Friscia e Roberto Lipari, già inviati del programma.

Conosciamoli meglio dal punto di vista sentimentale: