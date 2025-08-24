Strictly Come Dancing, arrestato un protagonista: accuse di stupro e immagini intime non consensuali

Nuovo clamoroso scandalo in BBC: un ballerino di Strictly Come Dancing è stato arrestato con accuse gravissime a poche settimane dal via del programma. La trasmissione è la versione originale del nostro Ballando con le Stelle

Strictly Come Dancing travolto da un clamoroso scandalo: arrestato un protagonista della popolarissima trasmissione con accuse di stupro.

La nuova edizione di Strictly Come Dancing, il programma originale dal quale trae spunto il nostro Ballando con le Stelle, rischia di iniziare sotto una pesante ombra giudiziaria.

Strictly Come Dancing, esplode lo scandalo

Un ballerino del celebre show della BBC è stato arrestato dalla Metropolitan Police di Londra con l’accusa di stupro e di diffusione non consensuale di immagini intime. L’identità dell’artista non è ancora stata resa nota, ma la notizia ha già provocato un’ondata di reazioni e rilanciato le polemiche attorno al programma di punta della BBC.

Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, l’arresto è avvenuto venerdì ma le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti, mentre la presunta vittima è stata affidata al supporto di specialisti. Un portavoce della BBC ha dichiarato… “Non è appropriato commentare un’indagine di polizia in corso”, mantenendo il più stretto riserbo. Ma non c’è dubbio che la questione abbia gettato un’ombra pesantissima sulla popolare trasmissione.

Gli scandali precedenti

Il caso arriva dopo una serie di controversie che negli ultimi anni hanno già messo in grande difficoltà la reputazione di Strictly Come Dancing. Giovanni Pernice, uno dei professionisti più noti, era stato escluso dopo le denunce di Amanda Abbington sui suoi metodi di insegnamento, accuse che il ballerino ha sempre respinto.

Poco dopo, Graziano Di Prima era stato allontanato dopo l’episodio in cui aveva colpito la sua partner Zara McDermott durante le prove: una vicenda che aveva scosso profondamente il pubblico, nonostante le scuse del danzatore siciliano.

Non solo: l’anno scorso Wynne Evans, concorrente della trasmissione, aveva lasciato il suo ruolo radiofonico alla BBC dopo accuse di commenti sessisti. E nel 2025 erano circolate voci su un uso diffuso di cocaina tra alcuni professionisti coinvolti nella produzione dello show, tanto da spingere l’emittente ad aprire un’indagine interna.

Stricly Come Dancing, le reazioni e il futuro del programma

Il nuovo arresto segna dunque un’ulteriore frattura nel rapporto di fiducia tra pubblico e trasmissione. A poche settimane dal via della nuova stagione, lo scandalo getta un’ombra sulle prove e sulla macchina organizzativa, con il rischio che lo show venga travolto dalle polemiche in un clima di sospetto e di indagini.

Un insider citato dal Daily Star ha parlato di “preoccupazione enorme per la credibilità della BBC e per chi lavora allo show”, sottolineando come l’inchiesta giudiziaria e le accuse di droga di una inchiesta in parallelo che non si è ancora conclusa “stiano mettendo a repentaglio un format che dovrebbe incarnare la leggerezza del ballo e dello spettacolo”.

La BBC, nel frattempo, ha già avviato un confronto con i propri avvocati e mantiene contatti costanti con la polizia. Non è escluso che possano esserci altre sospensioni o decisioni drastiche, qualora emergessero dettagli compromettenti.

Una ferita profonda

Strictly Come Dancing è da anni uno dei programmi di punta della televisione britannica, capace di unire famiglie e generazioni davanti allo schermo. Il format è successo di proporzioni enormi ed è valso introiti considerevoli alla BBC la cui società di produzione detiene i diritti del programma che è stato ceduto a numerose reti internazionali: tra le quali anche la RAI che ha intitolato il programma Ballando con le Stelle.

Strictly Come Dancing va in onda dal 2004, 22 edizioni che hanno coinvolto un sempre maggiore numero di stelle del cinema, della tv e dell’intrattenimento andando quasi sempre in doppia cifra di share facendo collezione di premi e riconoscimenti.

Strictly Come Dancing rischia di saltare

Il momento per la produzione di Strictly Come Dancing, tuttavia, è drammatico. La sequenza di scandali, culminata con l’arresto delle ultime ore, rischia di compromettere seriamente la sua immagine. Per molti osservatori, sarà fondamentale capire se la BBC riuscirà a gestire la vicenda con trasparenza e rigore o se la trasmissione finirà stritolata da accuse sempre più pesanti.

Per ora, il silenzio ufficiale e l’attesa del prosieguo delle indagini lasciano una sensazione di incertezza. Quel che è certo è che l’aura glamour e scintillante dello show non potrà facilmente cancellare l’ombra lunga delle accuse di violenza e abusi che lo hanno travolto.