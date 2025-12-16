Street Fighter, il trailer ufficiale del nuovo film Paramount è già un cult: cosa aspettarsi dal sodalizio con Capcom

Paramount si prepara a una nuova stagione da protagonista. L’azienda è pronta a dire la propria sul mercato dell’audiovisivo. Non solo per quanto riguarda la controffensiva a Netflix per l’acquisizione degli Studios targati Warner Bros, operazione su cui avrebbe anche il favore di numerosi addetti ai lavori, ma anche rispetto all’ampliamento di un catalogo già nutrito.

Ampliare il mercato è possibile, ma consolidare i propri punti di forza (già esistenti) è necessario. Allora il primo grande titolo del nuovo anno è Street Fighter. L’adattamento fedele alla celebre saga targata Capcom ha conquistato i fan sin dalle prime battute: l’uscita del trailer ufficiale ha entusiasmato gli appassionati e accattivato i semplici interessati che non hanno mai avuto occasione di confrontarsi con un repertorio simile.

Street Fighter, in arrivo il nuovo capitolo della saga

In questo nuovo progetto sembra esserci davvero tutto: si passa dalla riproduzione capillare dei personaggi principali, Guile nello specifico è interpretato dal wrestler Cody Rhodes. David Dastmalchian interpreta M. Bison e Roman Reigns veste i panni di Akuma. Ci saranno anche Cammy, Chun-Li, Ryu, Ken, Sagat, Dhalsim, Zangief e Vega. Ripartire dal noto franchise è la maniera migliore per accattivare determinate porzioni di mercato. Il business audiovisivo si alimenta anche attraverso precise operazioni nostalgia: richiami al passato che stuzzicano il presente.

Il nuovo capitolo di Street Fighter, infatti, avrà la possibilità anche di uscire sulle piattaforme videoludiche dedicate: PS4, PS5, PC e Xbox Series X/S e più recentemente su Nintendo Switch 2. Un sodalizio che coniuga film e videogiochi come ultima frontiera di sviluppo: non è un caso, infatti, che già da qualche anno le trame dei prodotti più ambiti per console poi diventino film e lungometraggi di genere da cui attingere. Si tratta di settori speculari che trovano nuova linfa in altre vesti.

Paramount cambia pelle

Quindi Paramount ringrazia e dà appuntamento alla prossima stagione. La data di uscita prevista è il 16 ottobre 2026, ma le premesse sembrano già particolarmente promettenti. Il trailer ha messo in allerta gli esercenti e le produzioni. La concorrenza è avvisata: nel 2026 Paramount è pronta a sferrare il colpo. Dentro e fuori le sale cinematografiche. Una vera e propria strategia che unisce marketing e capacità artistica con l’individuazione di nuovi modelli e altrettanti paradigmi a cui fare riferimento.