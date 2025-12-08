Paramount rilancia su Warner Bros: la sfida a Netflix che può cambiare la tv globale

Si è scatenato un vero e proprio braccio di ferro tra i colossi dell’entertainment per la proprietà di Warner Bros Discovery: ora anche Paramount manifesta il suo interesse con un investimento estremamente aggressivo tutto in contanti…

Doveva essere l’atto finale della grande partita per Warner Bros Discovery: dopo settimane di trattative, Netflix aveva ottenuto l’esclusiva per acquistare studios e attività streaming del gruppo per 72 miliardi di dollari. Un’offerta non trattabile dopo diversi rilanci e per una cifra comunque inferiore rispetto alla valutazione complessiva del gruppo che secondo gli analisti supera gli 82 miliardi.

Offerta miliardaria

Poi, quando i titoli di coda sembravano già scorrere, è arrivato il colpo di scena: Paramount Skydance è tornata alla carica con un’Opa tutta in contanti, 30 dollari per azione, per un enterprise value di circa 108 miliardi di dollari, cioè 18 miliardi cash in più rispetto alla proposta Netflix. Superiore persino al valore stimato del gruppo in vendita.

Braccio di ferro

Il tempismo non è casuale. Nelle ultime ore il presidente USA Donald Trump aveva espresso apertamente i suoi dubbi all’antitrust sull’operazione Netflix–Warner, parlando di “quota di mercato molto elevata che avrebbe potuto creare problema alla concorrenza”. E in considerazione di questo le piattaforme di scommesse finanziarie, che sono tra gli analisti più attenti in assoluto nel campo delle acquisizioni globali avevano immediatamente ridotto dal 40% al 23% le probabilità che il deal tra WB-Discovery e Netflix si potesse chiudere entro la fine dell’anno.

La narrativa, fin qui, era chiara: il numero uno dello streaming che ingloba uno dei cataloghi più importanti di Hollywood (Warner Bros e Discovery – che possiede anche Europort, al momento fuori da qualsiasi accordo tra le major – ma anche HBO, DC, Harry Potter) per creare un colosso capace di dominare sale e studios, ma anche library e distribuzione di film, serie e franchise premium.

La gamba tesa di Paramount

Paramount prova a ribaltare il tavolo con una proposta comunque aggressiva. Perché l’unione tra due studios tradizionali è comunque un bel rischio anche da un punto di vista legislativo rispetto al matrimonio tra una piattaforma tech globale e una major storica. Il messaggio del colosso Paramount è molto chiaro: soldi subito per gli azionisti di WB-Discovery, meno rischio di concentrazione sui mercati dello streaming e più concorrenza nel lungo periodo.

Per Netflix, invece, Warner è un tassello che completerebbe la trasformazione che completerebbe la transizione del colosso da semplice piattaforma a gigante integrato anche in ambito produzione: e dunque catalogo e distribuzione oltre agli studios, tutto sotto lo stesso tetto, con un peso mai visto nella definizione dei prezzi, delle finestre di sfruttamento e dei rapporti con talenti e sindacati di Hollywood. Non a caso l’autorevolissima Writers Guild si è già schierata contro questa fusione.

Le possibili ricadute per l’Italia

Per chi guarda la tv in Italia, la partita sembra lontana ma tocca direttamente palinsesti e cataloghi. Se vincesse Netflix, è realistico aspettarsi una sempre maggiore migrazione di titoli Warner e HBO verso il suo ecosistema globale, con ricadute sugli accordi locali di licensing oggi in mano a diversi player, da Sky ad altri broadcaster.

Uno scenario Paramount, invece, andrebbe nella direzione di un grande polo “classico” Hollywood–centrico, che potrebbe scegliere di valorizzare di più sala, pay tv e vendite territoriali, rallentando almeno in parte l’accentramento dei contenuti in un’unica super–piattaforma.

Per ora siamo soltanto al secondo atto: tra antitrust, politica americana e interessi degli azionisti WBD, il finale è tutt’altro che scritto. Ma una cosa è chiara: chi uscirà vincitore da questa guerra per Warner Bros deciderà, per molti anni, dove e come vedremo i grandi prodotti di intrattenimento, anche in Italia.