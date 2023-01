Stranger Things, Noah Schnapp fa coming out: “Sono più simile a Will di quanto pensassi”

L’omosessualità del giovane Will Byers, uno dei giovani protagonisti di Stranger Things, è uno dei segreti di Pulcinella della serie di Netflix. Il tema non è mai stato affrontato in modo plateale nel corso dei 34 episodi che compongono le prime quattro stagioni della serie, ma nell’ultima stagione rilasciata lo scorso anno i comportamenti di Will sono stati la conferma che milioni di fan della serie stavano aspettando. E oggi, a sorpresa, un’ulteriore conferma è arrivata dal coming out del giovane attore che interpreta Will, il 18enne Noah Schnapp.

Noah Schnapp, da sempre molto attivo su TikTok, ha sorpreso i fan durante la notte con un breve video in cui annuncia di aver capito di essere omosessuale: “Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi” è la didascalia che accompagna il breve video.

In sovraimpressione il giovane attore fornisce qualche info in più mentre fa il lipsync di uno dei tormentoni di TikTok:

Quando ho finalmente detto ai miei amici e famigliari di essere gay, dopo aver mantenuto questo segreto per 18 anni per paura, e tutti loro mi hanno risposto: “Lo sapevamo già”.

Un annuncio divertito e naturale per il 18enne Schnapp che tira in ballo proprio il suo personaggi nella serie di Netflix, come aveva già fatto qualche settimana fa confermando l’omosessualità di Will, oggetto di una intensa scena della quarta stagione di Stranger Things:

È abbastanza chiaro che Will abbia dei sentimenti per Mike. L’hanno tirato fuori intenzionalmente nelle ultime stagioni. Anche nella prima stagione lo avevano accennato e piano piano quel lato della storia è cresciuto.

Di qualche scena stiamo parlando? Ve la riproponiamo qui sotto, sottotitolata in italiano così come Netflix l’ha diffusa su YouTube, accompagnandola da una toccante descrizione: