Stranger Things 5, rivelata l’ora di uscita in contemporanea mondiale

C’è grande attesa per il quinto – e ultimo – capitolo di Stranger Things. La famosa saga di Netflix si appresta a riaprire il varco verso il Sottosopra per scrivere la parola fine sulla storia di Hawkins. È una vera e propria chiusura del cerchio per la serie che ha debuttato nel 2016 diventando presto un vero e proprio cult.

Stranger Things 5 vedrà lo storico gruppo dei protagonisti impegnato nello scontro finale con Vecna, in un crescendo di paure, legami e sacrifici. I fan sono in fibrillazione per l’esordio della nuova stagione, impazienti di scoprire cosa riserverà il destino ai personaggi di una serie che si annuncia ancora più intensa e cupa come non mai. Ecco quando – e a che ora – uscirà in contemporanea mondiale l’atto finale di Stranger Things.

Stranger Things 5, a che ora uscirà in contemporanea mondiale la serie Netflix

Appuntamento alle 2 del mattino, ora italiana, per il rilascio degli episodi di Stranger Things 5, disponibili su Netflix dalla notte del 27 novembre dopo il rilascio mondiale che avrà luogo a cavallo tra il 26 e il 27 a causa dei fusi orari. Netflix ha diffuso in questi giorni il trailer finale di Stranger Things 5, accolto con entusiasmo dai fan.

Nel video si vedono gli storici protagonisti impegnati a fronteggiare la definitiva minaccia di Vecna, pronto a tornare dall’oscurità per mettere in atto il suo piano di vendetta. Ad attendere gli appassionati ci sarà una Hawkins in versione decisamente più «dark» e divisa su più fronti d’azione. Si vocifera di un piano folle da attuare.

È quanto dichiarato da Mike Wheeler. Invece Dustin fa sfoggio di determinazione nel parlare del loro grande nemico (al quale giura di voler strappare il cuore dal petto). Tutti ad ogni modo sono pronti ad affrontare l’ultima grande sfida in questa stagione finale che si compone di otto episodi distribuiti in tre “volumi”.

Il volume 1 (episodi 1-4) sarà disponibile dal 27 novembre 2025. Il secondo volume (episodi 5-7) uscirà invece il 26 dicembre 2025 mentre l’ottavo e ultimo episodio è atteso per il 1° gennaio 2026. Quanto alla trama, Stranger Things 5 riprenderà nell’autunno del 1987. Hawkins è stata trasformata in un vero e proprio fronte di battaglia con l’apertura dei varchi tra il mondo reale e il Sottosopra.

Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e gli altri protagonisti saranno pronti a riunirsi di nuovo tutti insieme. A unirli un solo grande obiettivo: scovare e eliminare Vecna, misteriosamente scomparso dai radar dopo il durissimo scontro della scorsa stagione. La città si trova sotto quarantena militare, il governo bracca Undici.

Il Sottosopra non è più soltanto una minaccia nascosta. Ormai è una presenza che condiziona l’intera realtà. È su questo sfondo che il gruppo sarà chiamato ad affrontare una battaglia decisiva che richiederà sacrifici, prezzi da pagare e addii dolorosi, con rivelazioni che chiuderanno in maniera definitiva la storia avviata con la prima stagione della serie rilasciata quasi dieci anni fa.