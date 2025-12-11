Stranger Things 5, niente nomination Golden Globes per la serie Netflix: perché è stata esclusa

Grande delusione per i fan di Stranger Things. La quinta stagione dell’iconica serie tv Netflix non ha ricevuto nessuna nomination ai Golden Globles, nonostante il grande successo ottenuto e l’audience da record. Un colpo di scena avvenuto dopo che la celebre piattaforma streaming ha firmato l’accordo miliardario per acquisire Warner Bros. Discovery. In realtà Hollywood Reporter ha reso noto che le prime quattro puntate sono state poste all’attenzione dei votanti, ma che la stagione n.5 non era candidabile, dato che gli episodi sono stati pubblicati il 26 novembre, mentre la scadenza per l’ammissibilità al famoso premio era il 31 ottobre.

Lo stesso giornale ha anche ricordato che Stranger Things è stata candidata ai Golden Globe come miglior serie drammatica nel 2017 e nel 2018. Nella prima stagione, ad aver ottenuto una nomination individuale è invece stata l’interpretazione di Winona Ryder, mentre nella seconda quella di David Harbour.

La reazione delusa dei fan

La quinta stagione di Stranger Things è appunto del tutto assente dalle nomination dei Golden Globes 2026, per motivi di tempistica. I fan della serie hanno espresso diverse lamentele nei confronti di questa scelta dei votanti, che hanno invece optato per altri prodotti televisivi come The Diplomat (Netflix), The Pitt (HBO Max), Pluribus (Apple TV), Scissione (Apple TV), Slow Horses (Apple TV) e The White Lotus (HBO Max). Sui social sono infatti state pubblicate delle teorie sulle recensioni non proprio positive sulla serie, fatte a cause di alcuni archi narrativi “divisivi“. Alcuni hanno anche parlato del fatto che Hollywood non sarebbe pronta a dare il giusto valore alle vere serie di fantascienza corali.

“Il fatto che Stranger Things non abbia ricevuto nessuna nomination, in particolare come miglior serie drammatica, è incredibile per me, quando è letteralmente uno dei migliori show di sempre”, ha scritto un utente sul web. Altri detrattori hanno invece gioito non pensando al motivo dell’esclusione.

Stranger Things vincitore di tanti premi

L’iconica serie tv Netflix ha tra l’altro vinto una dozzina di Emmy Awards, tutti in categorie tecniche come montaggio e missaggio audio, supervisione musicale e trucco. Nel 2017 ha anche trionfato con il premio per il casting. Secondo molti esperti, anche la quarta stagione avrebbe avuto una grande possibilità di ottenere almeno una nomination ai Golden Globes, se solo non fosse stata tradita dalle tempistiche.

La quinta stagione si concentra sulla guerra totale tra Hawkins e il Sottosopra. Dopo che Vecna ha aperto una gigantesca faglia che ha squarciato la città, i protagonisti sono costretti ad affrontare lo scontro definitivo. Undici, braccata anche dalle autorità, deve recuperare tutta la sua forza per confrontarsi con Vecna nello scontro finale tra i due potenti individui.