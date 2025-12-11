Stranger Things 5, niente nomination Golden Globes per la serie Netflix: perché è stata esclusa
La quinta stagione di Stranger Things non ha ottenuto alcuna nomination per i Golden Globes. Ecco il vero motivo.
Grande delusione per i fan di Stranger Things. La quinta stagione dell’iconica serie tv Netflix non ha ricevuto nessuna nomination ai Golden Globles, nonostante il grande successo ottenuto e l’audience da record. Un colpo di scena avvenuto dopo che la celebre piattaforma streaming ha firmato l’accordo miliardario per acquisire Warner Bros. Discovery. In realtà Hollywood Reporter ha reso noto che le prime quattro puntate sono state poste all’attenzione dei votanti, ma che la stagione n.5 non era candidabile, dato che gli episodi sono stati pubblicati il 26 novembre, mentre la scadenza per l’ammissibilità al famoso premio era il 31 ottobre.
Lo stesso giornale ha anche ricordato che Stranger Things è stata candidata ai Golden Globe come miglior serie drammatica nel 2017 e nel 2018. Nella prima stagione, ad aver ottenuto una nomination individuale è invece stata l’interpretazione di Winona Ryder, mentre nella seconda quella di David Harbour.
La reazione delusa dei fan
Stranger Things vincitore di tanti premi
L’iconica serie tv Netflix ha tra l’altro vinto una dozzina di Emmy Awards, tutti in categorie tecniche come montaggio e missaggio audio, supervisione musicale e trucco. Nel 2017 ha anche trionfato con il premio per il casting. Secondo molti esperti, anche la quarta stagione avrebbe avuto una grande possibilità di ottenere almeno una nomination ai Golden Globes, se solo non fosse stata tradita dalle tempistiche.