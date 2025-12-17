Stranger Things 5, il trailer del Volume 2, il finale della serie Netflix

Dopo il debutto della prima parte di Stranger Things 5 che ha entusiasmato i fans di tutto il mondo, mandando in crash la piattaforma Netflix, l’attesa per il Volume 2 è trepidante. La data per il debutto dei nuovi episodi è il 26 Dicembre 2025 e come da previsione sarà contemporaneo in tutti i paesi, Si prevedono così tanti contatti che si teme un nuovo down. Intanto, per alimentare la curiosità, Netflix ha pubblicato il trailer del secondo capitolo, poche immagini per anticipare cosa sta per succedere a Hawkins e nel Sottosopra.

A quanto pare non mancheranno i colpi di scena e la battaglia tra la banda dei giovani ragazzi sparsi tra i vari mondi e Vecna sembra farsi più audace e pericolosa. Cosa si aspettano i fans? Ma soprattutto cosa temono? Il montaggio del trailer è davvero spettacolare e alimenta le aspettative degli utenti che non possono non pensare al peggio, anche perché la stagione 5 è l’ultima ed è quella che porrà fine al confronto bene e male. I nuovi episodi partono proprio dagli ultimi istanti dell’ultima puntata: Will ha scoperto i suoi poteri, Max il modo di uscire dai ricordi di Vecna, e Undi ha ritrovato la sua sorella adottiva.

Ma a quanto pare tutto deve ancora succedere e gli episodi del Volume 2 saranno determinanti per comprendere meglio il finale, che sarà visibile in Italia la notte di San Silvestro e sarà in un’unica puntata di circa due ore. Netflix è certo del successo di Stranger Things 5 che è tra le serie più riuscite e di successo. Ora che è giunta alle fasi conclusive non poteva che creare un vero e proprio evento. Ma prima di approcciarsi al secondo atto è bene vedere le puntate uscite lo scorso 27 Novembre.

Stranger Things 5, verso lo scontro finale con Vecna

Il nuovo trailer di Stranger Things 5 allude allo scontro finale tra i ragazzi di Hawinks e Vecna, uno scontro che a quanto pare è stato più volte rimandato . Il riferimento nella prima parte agli anni Cinquanta fa pensare che il sottosopra era già parte della ridente cittadina statunitense.

Tutti i personaggi saranno coinvolti in modo attivo per combattere Vecna e finalmente trionfare sul mare assoluto. Riusciranno i ragazzi a vincere e a sconfiggere i demogorgoni? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti i fans che sono in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Undi e dei suoi amici.

Stranger Things 5, un successo inaspettato che ha sorpreso tutti

Inizialmente in pochi hanno dato fiducia ad un prodotto come Stranger Things, eppure sin dal suo debutto la serie ha spopolato. E se inizialmente è apparsa più fresca e narrativa con i suoi riferimenti nostalgici agli anni ottanta, in seguito ha preso corpo e si è trasformata in qualcosa dai contenuti più coinvolgenti.

Stagione dopo stagione i fratelli Duffer hanno dato alla serie quel quid in più che l’ha resa più matura, e ha privilegiato quel lato oscuro che tanto ha appassionato e coinvolto gli spettatori.