Stranger Things 5, chi potrebbe morire nel gran finale? Il toto-nomi e tutte le teorie

Il Volume 1 di Stranger Things 5 è appena uscito su Netflix e noi abbiamo fatto delle ipotesi su chi potrebbe morire in questa stagione finale.

Stranger Things 5 non è solo l’ultimo capitolo di una delle serie più amate di sempre, è anche il momento in cui tutto ciò che i fan temono da anni potrebbe dolorosamente accadere. I quattro episodi del Volume 1 sono già disponibili su Netflix e l’ansia diventa palpabile. Ogni inquadratura è infatti carica di presagi, ogni sguardo dei protagonisti lascia intuire che qualcuno potrebbe non arrivare alla fine. E mentre i fratelli Duffer giocano a carte coperte, il pubblico già da tempo si è lanciato in teorie, discussioni infinite e toto-morti. Ma chi rischia davvero la vita in questa final season? Tutti, ovviamente. Ma qualcuno più degli altri e alcuni indizi sono già stati disseminati lungo il cammino.

Stranger Things, Undici potrebbe morire nella stagione 5

Da quando Stranger Things esiste, Undici è stata sempre al centro di un paradosso: i suoi poteri sono la salvezza di Hawkins, è vero, ma anche la sua condanna. E già nelle prime stagioni veniva suggerito che usarli avrebbe avuto un prezzo. La teoria più diffusa tra i fan della serie è chiara, per chiudere definitivamente il Sottosopra potrebbe essere necessario un ultimo, devastante sacrificio. La serie ha più volte flirtato con questa idea, salvo poi salvare la protagonista all’ultimo secondo. Ma ora, con la saga agli sgoccioli, la domanda rimbalza ovunque: Stranger Things 5 avrebbe davvero il coraggio di concludersi con la morte della sua eroina?

Ci sono elementi che sembrano puntare in questa direzione: il legame profondo con Vecna, le ripetute ferite fisiche dovute all’uso dei poteri e quell’idea di storia circolare richiamata più volte dagli autori. Eppure immaginare che si chiuda con una tragedia così radicale è difficile. Se Undici morisse, lo farebbe solo in nome di un finale epico, capace di dare un senso all’intero viaggio.

Will Byers: il cerchio che potrebbe chiudersi nel modo più doloroso

Il ragazzo che ha dato il via a tutto continua a essere uno dei nomi più citati tra i possibili sacrificati della stagione finale. Il suo legame psichico con il Sottosopra e con Vecna è stato centrale fin dalla prima puntata e ora è più chiaro che mai. Will è sempre stato la vittima perfetta, l’anello di congiunzione tra Hawkins e l’oscurità. Nella stagione 5 questo legame sembra intensificarsi, e molti fan hanno letto questo come un presagio.

Un sacrificio di Will sarebbe effettivamente una chiusura perfetta da un punto di vista simbolico: il primo ad essere preso, l’ultimo a liberarsi. Ma comporterebbe anche un dolore immenso per i personaggi più legati a lui, in primis Joyce e Jonathan, oltre che per Mike, che da sempre rappresenta il suo punto di riferimento. Speriamo solo, nel caso, che riesca a confidargli i suoi sentimenti. Sarebbe una scelta potente, forse troppo, ma non impossibile in un finale che vuole lasciare un segno.

Steve Harrington: l’eroe perfetto per un addio perfetto a Stranger Things

Se c’è un personaggio che i fan amano, è Steve Harrington. E forse proprio per questo il suo nome torna con insistenza nelle teorie sulle morti più probabili di Stranger Things. Steve doveva morire già nella prima stagione, ma la sua evoluzione da bullo superficiale a mamma-chioccia affettuosa, ironica e coraggiosa lo ha salvato. Ora, però, il rischio è che questa stessa evoluzione lo porti verso un finale eroico. Se fossimo ne Il trono di spade sarebbe scontato, ma per fortuna non è questo il caso – come hanno ricordato i fratelli Duffer, registi della serie. Speriamo, diciamo noi.

La storia di Steve è costellata di momenti simbolicamente perfetti per una chiusura tragica. E poi c’è il triangolo con Nancy e Jonathan: qualunque sarà la scelta finale, il ragazzo sembra arrivato a una maturità che potrebbe prepararlo al sacrificio estremo. Sarebbe una delle morti più strazianti della serie, e proprio per questo è considerata tra le più probabili.

Hopper e un destino che sfiora la tragedia da anni: morirà in Stranger Things 5?

Jim Hopper è già “morto” una volta. O almeno così credevano tutti. Ogni stagione lo ha visto rischiare la vita, spesso in modo estremo, quasi a ricordare agli spettatori che lui è sempre a un passo dall’abisso. In questa il suo ruolo da protettore continua a crescere, e questo lo rende un bersaglio naturale per un possibile sacrificio finale.

I fan amano Hopper, e i Duffer lo sanno bene: la sua eventuale morte avrebbe un impatto emotivo gigantesco, soprattutto per Undici, che ha trovato in lui un padre e un rifugio. Ma proprio per questo la serie potrebbe scegliere un percorso alternativo, ovvero dare a Hopper ciò che gli è mancato per anni, una vita tranquilla, una fine non tragica, una figlia. Eppure, il suo nome resta sempre tra i più probabili, un po’ per tradizione, un po’ per costruzione narrativa.

Max e Lucas, un lieto fine sempre più a rischio

Il rapporto tra Max e Lucas è sempre stato una delle parti più dolci e insieme più dolorose della serie. Dopo la tragedia nel finale della quarta stagione, Max si trova in una posizione fragilissima, sospesa tra la vita e il mondo mentale di Vecna. Lucas, dal canto suo, ha sempre avuto un indizio tematico forte che aleggia sopra di lui: l’idea di “scambiare il posto” con Max, di proteggerla ad ogni costo.

Alcune teorie, infatti, hanno letto nella canzone che protegge Max –Running Up That Hill, di Kate Bush – un presagio del possibile sacrificio di Lucas. Ma è anche vero che la serie potrebbe decidere di premiare il loro arco narrativo con un lieto fine invece che una nuova tragedia. Staremo a vedere.

Mike Wheeler: un protagonista meno invincibile di quanto sembri

Mike è sempre apparso come il cuore del gruppo, il leader naturale fin dalla prima stagione. Il ruolo centrale nella vita di Undici e ancora di più in quella di Will lo rende un bersaglio potenzialmente devastante per la trama, perché la sua morte avrebbe un impatto enorme su tutti loro (e noi) e darebbe a entrambi una motivazione estrema contro Vecna.

Non mancano però i segnali opposti. Mike è soprattutto il personaggio che più di tutti rappresenta la speranza. E in un finale così atteso, lasciarlo vivo potrebbe significare mantenere intatto quel filo di ottimismo che definisce Stranger Things. Al momento, la sua sorte è tra le più incerte.

Stranger Things 5, Nancy Wheeler ha il destino segnato?

Nancy è diventata negli anni una vera eroina: determinata, coraggiosa, sempre pronta ad affrontare l’oscurità a colpi di logica e (soprattutto) di fucile. Alcuni fan temono che proprio questo suo ruolo la porti verso un finale tragico, soprattutto considerando che la famiglia Wheeler non ha ancora attraversato lutti devastanti. Nemmeno in questo Volume 1, nonostante l’attacco del Demogorgone.

Ma c’è anche chi la vede all’opposto: Nancy ha ancora un arco narrativo apertissimo, fatto di scelte personali, sentimentali e di crescita. Quell’anello lo abbiamo visto tutti, qualcosa dovrà pur significare. Resta però il fatto che l’ultima stagione è imprevedibile, e Nancy continua a essere una delle pedine più esposte sullo scacchiere.

Vecna: il villain destinato a cadere

Una cosa sembra ormai certa, se c’è un personaggio destinato a cadere nel finale, quello è Vecna. Il suo ruolo di antagonista principale, il male che ha condizionato tutto dagli inizi, lo pone al centro di uno scontro inevitabile. Come nei più bei videogiochi, c’è sempre il boss fight, lo scontro finale con il nemico dell’ultimo livello.

La domanda non è tanto se morirà, ma come. Sarà uno scontro diretto con Undici? Una combinazione di forze? O sarà Will a chiudere definitivamente il cerchio? Qualunque sia la risposta, la sua fine è imprescindibile per una final season che si rispetti.