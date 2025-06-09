Stranger Things 5, c’è la data di uscita ufficiale: tutto sui nuovi episodi

L’attesa è finita, i numerosi fans di Stranger Things potranno vedere presto la stagione finale dell’amata serie. Nei giorni scorsi Netflix ha annunciato la data ufficiale del debutto e ha allertato l’attenzione dei numerosi fans desiderosi di conoscere il destino di Eleven e di tutti i suoi compagni di avventura. Sin dal debutto Stranger Things ha appassionato il pubblico: serie ambientata negli anni ottanta, con un cast d’eccezione, ha ottenuto un successo internazionale.

Caratterizzato da una trama avvincente a cui non manca la suspence, il mistero, ma anche i colpi di scena, Strangers Things ha emozionato e nessuno si aspettava una seguito così numeroso. Oggi è considerata una serie cult che ha tenuto incollati milioni di telespettatori alla tv: diverse le scene che sono diventante delle icone. Confermati nel cast Millie Bobby Brown nei panni di Eleven, Winona Rider sarà Joyce Byers, David Harbour interpreterà ancora una volta lo Sceriffo Jim Hopper.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp sono i ragazzi che si ritroveranno ancora una volta faccia a faccia con Vecna, il terribile mostro venuto dal Sottosopra. Il trailer dei nuovi episodi ha allertato i fans che non sanno cosa aspettarsi: tra scene del passato e anticipazioni, il capitolo finale sembra destinato a non deludere. Come si evolverà la trama? Diverse le ipotesi fatte fino ad oggi dagli appassionati della serie che si aspettano grandi novità.

Strangers Things 5, quando debutta in Italia

La quinta stagione di Strangers Things debutterà a fine Dicembre 2025. Sarà divisa in ben tre volumi che andranno in onda in prossimità delle feste di fine anno. Il trailer condiviso da Netflix ha mostrato diversi frame inediti, che hanno suscitato diverse reazioni e commenti social: “Piangerò molto quando Stranger Things finirà ma non vedo l’ora che arrivi la stagione 5″, ha commentato un utente. E ancora: “Quell’urlo mi fa venire i brividi.”

Il primo capitolo debutterà il 26 novembre 2025, il secondo a Natale e l’ultimo la notte di San Silvestro. Una scelta decisamente mirata che ha suscitato immediate polemiche. Diversi fans hanno criticato la decisione di Netflix, che si augurano che gli episodi siano abbastanza lunghi.. Tuttavia il finale di stagione di Strangers Things si annuncia ricco di momenti emozionanti e commoventi. La resa dei conti con Vecna non può più essere rimandata. Nella neo battaglia Eleven non sarà sola, avrà al suo fianco i suoi amici, ma anche Joyce e Hopper.

Strangers Thing 5, anticipazioni trama

Secondo le anticipazioni dei nuovi episodi i personaggi di Strangers Things si troveranno ad affrontare la loro battaglia finale con il temuto Vecna che inizialmente si nasconde. Intanto il governo ha messo sotto assedio Hawkins, dove si sono aperti nuovi portali, ed è alla ricerca di Undici che è stata costretta a nascondersi. La data dell’anniversario del rapimento di Will si avvicina e questo crea nella città una situazione di pressione.

Una nuova minaccia oscura incombe sulla cittadina e i protagonisti di Strangers Things si troveranno ad affrontare una nuova minaccia letale a cui non potranno sfuggire: riusciranno a vincere la loro battaglia? Per portare a termine la missione occorrerà l’aiuto di tutti: solo insieme potranno cacciare il male oscuro, ma sarà una lotta non priva di colpi di scena e di momenti dolorosi.