Erano le ore 20:59 del 27 giugno 1980 quando nel mar Tirreno meridionale avvenne una delle stragi aeree italiane più gravi e tristemente note. Tristemente note perchè tanto se n’è parlato in questi 43 anni, ma ancora oggi non si è fatta vera chiarezza. Il DC 9 della compagnia aerea Itavia, partito dall’aeroporto di Bologna Borgo Panigale e diretto a Palermo Punta Raisi, si spezzò nel tratto compreso tra le isole di Ponza e Ustica. Questa terribile strage è tornata nelle ultime ore d’attualità per una intervista pubblicata ieri dal quotidiano romano Repubblica al Presidente onorario della Corte Costituzionale Giuliano Amato.

Strage di Ustica, le parole di Amato

L’ex premier e sottosegretario alla Presidenza del consiglio del governo Craxi, dice in questa intervista, che l’aereo sarebbe stato abbattuto da un missile francese a seguito di un piano (fallito) per uccidere l’allora leader libico Gheddafi. Quest’ultimo però riuscì a sfuggire a quell’agguato -dice Amato- perchè avvertito dall’allora premier Bettino Craxi. Affermazione questa che ha provocato la reazione di Stefania Craxi (figlia del leader PSI) che a questo proposito ha voluto dire:

È vero che Craxi avvertì Gheddafi di un attacco che gli americani stavano organizzando. Tra l’altro quello in cui morì la figlia. Ma si trattava di un episodio verificatosi sul suolo libico nel 1986, anno in cui mio padre era alla guida del governo italiano. L’obiettivo di Bettino era quello di mantenere l’equilibrio nel Mediterraneo e, visto cosa è successo in Libia dopo l’uccisione di Gheddafi, quell’avvertimento era lungimirante. Invito Amato a procurarmi le prove. Credo che una tragedia simile necessiti della verità di fronte all’Italia e al mondo.

Strage di Ustica, il lavoro di Andrea Purgatori

Le parole di Giuliano Amato dunque hanno avuto il merito di far tornare di attualità uno dei punti oscuri della nostra storia repubblicana. Un punto che ha cercato attraverso il suo straordinario giornalismo d’inchiesta, mixato alla sua tigna, di chiarire Andrea Purgatori. Il grande giornalista, da poco scomparso, ha fatto di questa strage uno dei punti fermi della sua carriera. Ha cercato infatti di raccontare e di chiarire i contorni di questo che resta ancora un mistero insoluto. Lo ha fatto sia con pezzi sulla carta stampata, sia collaborando alla sceneggiatura del celebre film di Marco Risi “Muro di gomma“, sia con la televisione.

Stasera La7 vuole ricordare quella strage aerea del 1980 e anche fare un omaggio allo straordinario intuito giornalistico di Andrea Purgatori, ritrasmettendo la puntata di Atlantide dedicata alla strage di Ustica. La trasmissione andò in onda il 24 giugno del 2020, in occasione del quarantennale di quella tragedia. In quella puntata ci furono le testimonianze di Corrado Augias, Daria Bonfietti, Barbara Dettori, Daniele Osnato, Enzo Dalle Mese, Rosario Priore, Carlo Casarosa, Enrico Pinto, James Appathurai, Gian Piero Benedetti.

Un appuntamento dunque imperdibile quello con la prima serata odierna di La7. Subito dopo In onda, c’è la riproposizione della puntata di Atlantide dedicata al quarantennale della Strage di Ustica, con Andrea Purgatori.