L’appuntamento è confermato anche oggi pomeriggio sabato 16 novembre con una nuova puntata di Storie di donne al bivio week end. Il talk show tutto al femminile che tiene compagnia al pubblico di Rai2 nel pomeriggio pre-festivo diretto e condotto da Monica Setta. Vediamo insieme temi, ospiti ed alcune anticipazioni delle chiacchierate che la conduttrice avrà con le sue ospiti.

Storie di donne al bivio week end e le ospiti del 16 novembre

Nella puntata di oggi pomeriggio di Storie di donne al bivio week end saranno ospitate Vittoria Belvedere, Antonella Elia, Alda D’Eusanio, Benedicta Boccoli e Rossella Erra. Si annuncia una puntata particolarmente effervescente con la proposta di nozze (la terza) di Pietro Delle Piane ad Antonella Elia che dirà di si annunciando i fiori d’arancio in Polinesia nel prossimo mese di agosto.

Il privato di Antonella Elia e Vittoria Belvedere

Vittoria Belvedere è a teatro in questo periodo con una piece tutta al femminile. Si tratta di “Donne in pericolo” insieme a Debora Caprioglio e Benedicta Boccoli. Vittoria nel corso della puntata di oggi pomeriggio rivela a Monica Setta della sua crisi con il marito Vasco Valerio. Per la prima volta ammette che Valerio le aveva detto “Se andiamo avanti così il nostro percorso insieme potrebbe essere finito dopo 25 anni di nozze“.

Alda D’Eusanio e l’album di nozze con Gianni Statera

Vittoria ha chiesto aiuto alla psicoanalisi e racconta come ha ricostruito l’unione con il padre dei suoi tre figli. Altra rivelazione bomba. Anni fa la Belvedere fu corteggiata a suon di lettere d’amore da Fabio Testi (ma non prese mai in considerazione la possibile storia, lui era “troppo più vecchio di lei“!). Alda d’Eusanio porta in tv l’album delle sue nozze con Gianni Statera e si racconta senza veli a partire dal difficile rapporto con la madre con cui non ha parlato per oltre 20 anni.

Rossella Erra e i segreti di Ballando con le stelle

Rossella Erra invece torna per anticipare la prima serata di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti del sabato sera di Rai1. In arrivo nuove anticipazioni sul dietro le quinte del programma diretto e condotto da Milly Carlucci.