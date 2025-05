Rocio Munoz Morales, Manuela Arcuri, Ramona Badescu, Cecilia Capriotti e Carmen Russo sono le 5 ospiti della nuova puntata di Storie di donne al bivio week end in onda sabato 22 alle 15 su Rai 2. Dopo lo speciale Sanremo il programma scritto e condotto da Monica Setta torna al suo orario tradizionale (le 15) con 5 interviste piene di notizie. Rocio Munoz si racconta per la prima volta in chiave sentimentale rivelando la genesi del suo amore per Raoul Bova padre delle due figlie Alma e Luna.

Rocio Munoz Morales e la genesi del suo amore per Raoul Bova

“Io e Raul siamo insieme uniti e innamorati come il primo giorno. Ma non pensiamo alle nozze. Lui non me lo ha chiesto ed io credo che la cosa più importante sia il nostro legame fortissimo e la famiglia che abbiamo costruito con le figlie Alma e Luna” spiega Rocio a Monica Setta. L’attrice è a teatro a Roma al Manzoni da giovedì con Il cappotto di Janis e a Storie di donne al bivio week end racconta anche la sua gavetta spagnola con Julio Iglesias e il primo incontro con Bova sul set di un film in Grecia.

“Non sapevo chi fosse e all’inizio non è successo niente. Io avevo una storia difficile con un ragazzo spagnolo e anche lui aveva le sue ferite. Ci è voluto del tempo per capire che era un vero e grande amore”. “Oggi dopo anni e due figlie è ancora Raul l’uomo con cui mi scateno in discoteca in vacanza o vado a fare shopping oppure a pregare in Chiesa. Le follie? amo farle solo con lui. Ci cerchiamo sempre, siamo diversi caratterialmente ma il nostro non è un amore scontato”. E a proposito del successo che l’ha travolta da quando è arrivata in Italia, Rocio sostiene che per lei ” è stato naturale fare il mestiere di cui è innamorata con una piccola accortezza cioè restando fedele a sé stessa”

Manuela Arcuri ed il suo essere mamma

Manuela Arcuri si racconta invece nella sua veste di mamma dicendo a Monica Setta come è cambiato il suo rapporto con il cinema e la tv dopo la nascita del figlio Mattia 11 anni fa. “Per un periodo sono sparita perché mi sono dedicata a mio figlio” confida la Arcuri “ma non me ne sono mai pentita. Mattia e mio marito sono i grandi amori della mia vita”.

Ramona Badescu parla della sua maternità

Anche Ramona Badescu parla della sua maternità. “A 50 anni quando avevo perso ogni speranza sono diventata mamma e dopo il parto ho avuto una lunga depressione” dice “il mio compagno Fabio mi è stato accanto con immenso amore e ho superato tutto. Ora progettiamo le nozze che potrebbero arrivare in estate”.

Nozze annunciate pure per Cecilia Capriotti

Nozze annunciate pure per Cecilia Capriotti la bellissima conduttrice compagna del ricco imprenditore Gianluca Mobilia che le ha già dato la figlia Maria Isabel. “Forse Gianluca è pronto a farmi la proposta di nozze” confessa lei a Monica Setta “l’anello c’è e nostra figlia ci terrebbe molto a vederci sposati. Me lo chiede spesso!”. I bene informati sostengono che Cecilia dirà si a luglio (e l’esclusiva è di Chi come ha riferito Monica salutando il direttore Massimo Borgnis).

Carmen Russo ed i suoi corteggiatori

Pepatissima infine l’intervista finale a Carmen Russo che svela un aneddoto inedito a proposito dei suoi corteggiatori. “Ho saputo che Stefano de Martino avrebbe avuto da ragazzino il mio poster in camera e ciò mi fa felice perché è un artista pieno di talento” afferma Carmen “ma il vero flirt che mi hanno attribuito è quello con Sebastiano Somma. non me ho mai parlato prima ma ora dico tutto!”

Appuntamento sabato 22 febbraio alle 15 su Rai 2 con Storie di donne al bivio week end condotto e diretto da Monica Setta scritto con Simone Di Carlo e con la collaborazione di Pietro Capella. La regia è di Giacomo Necci.