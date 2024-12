Appuntamento a sabato pomeriggio sulla seconda rete della Rai per una nuova puntata di Storie di donne al bivio Week end. Nuove ospiti che andranno a dialogare con Monica Setta su temi della loro vita pubblica e privata. In uno studio accogliente per delle interviste avvolgenti che scavano nell’intimità delle ospiti, con tatto e delicatezza. Vediamo insieme dunque chi saranno le cinque protagoniste della puntata di sabato 14 dicembre.

Flora Canto racconta la genesi del suo amore per Enrico Brignano

Flora Canto, Giada Desideri, Manila Nazzaro, Sara Ricci e Rossella Erra sono le 5 ospiti di Monica Setta a Storie di donne al bivio Week end sabato 14 dicembre alle 15 su Rai 2. Flora Canto racconta per la prima volta la genesi della sua storia d’amore con Enrico Brignano rivelando un dato inedito. Fu lui a lasciarla dopo un po’ di mesi e cambiò anche numero di cellulare. “Lo chiamai una volta dopo che mi aveva lasciato ma era rigido e per me si chiudeva li. Fu lui a tornare una sera mesi dopo dicendo che gli mancavo io, il mio profumo e il mio ragù. Lo tenni sulla corda a lungo perché avevo iniziato a vedere un altro poi l’amore fu più forte di noi e tornammo insieme” dice l’attrice che nega di essere incinta del terzo figlio.” Stiamo bene in 4 e non abbiamo intenzione di allargare la famiglia! “

Manila Nazzaro racconta la sua “ruggine” con Caterina Balivo

Molto frizzante l’intervista a Manila Nazzaro che approfitta di Storie di donne al bivio Week end per rispondere al vetriolo a Patrizia Mirigliani che ospite di Caterina Balivo aveva incautamente detto: “Cara la corona dell’anno in cui vinse Manila te la porterò qui a La volta buona”. “Fra me e Caterina all’epoca ci fu una vera competizione” ricorda la Nazzaro “vinsi io e lei ha confidato tempo dopo che la mia vittoria a Miss Italia l’aveva fatta molto rosicare”. Fra Manila e la Balivo non c’è mai stato feeling e la Nazzaro spiegherà a Monica il motivo di quella “ruggine”.

Sara Ricci aspettava un figlio da Beppe Convertini, il racconto di lei

Altra bomba dell’emissione di sabato la chiacchierata con Sara Ricci protagonista di Vivere e Un posto al sole che ha rivelato alla Setta la sua storia con Beppe Convertini. “Aspettavo un figlio da lui e lo persi. Io e Beppe avremmo oggi un ragazzo di 23 anni. Forse se fosse nato ci saremmo anche sposati ci chiamavano l’Albano e Romina di Martina Franca!”

Giada Desideri e la sua storia con Luca Ward. Il backstage di “Ballando” con Rossella Erra

Giada Desideri tornata dopo 22 anni a Un posto al sole racconta la sua storia con Luca Ward e il loro primo bacio. Rossella Erra infine anticipa la serata di Ballando con le stelle con spezzoni di backstage inediti.