Barbara De Rossi, Natasha Stefanenko, Simona Cavallari, Fatima Trotta e Guendalina Tavassi sono le 5 ospiti della puntata di Storie di donne al bivio week end in onda sabato 29 marzo alle 15 su Rai 2. La puntata si apre con un ricordo di Eleonora Giorgi. Monica Setta ripropone un pezzo dell’ultima intervista dell’attrice concessa proprio a Storie di donne al bivio.

Barbara De Rossi, la paura e la corsa all’ospedale

Barbara De Rossi racconta per la prima volta tutti i dettagli della labirintite che l’ha portata al ricovero al Policlinico Gemelli, la paura che si trattasse di qualcosa di serio, gli esami e poi la diagnosi. “Ho tenuto davvero di morire” confessa la De Rossi a Monica Setta. Barbara si era sentita male proprio negli studi di via Teulada poco prima di andare in onda da Monica setta ed era stata subito trasportata in ospedale.

Simona Cavallari e la sua storia d’amore per Daniele Silvestri

Simona Cavallari racconta invece del suo lungo amore per Daniele Silvestri da cui ha avuto due figli e la storia d’amore successiva alla loro separazione da cui è nato il suo terzo bambino. “Per anni ho sofferto a causa della fine del rapporto con Daniele” dice l’attrice “oggi sono serena e penso a stare bene nella mia vita senza condizionamenti o pregiudizi”.

Fatima Trotta per la prima volta a Storie di donne al bivio week end

Lunga e articolata l’intervista a Fatima Trotta che come Simona Cavallari sbarca a Storie di donne al bivio week end per la prima volta . Fatima ricorda gli inizi nella moda poi la tv con Made in sud insieme a Gigi e Ross e l’amore per il marito. Oggi la Trotta è in teatro con il remake del film Sapore di mare insieme a Paolo Ruffini. “Il mio sogno? adesso è quello di diventate madre” confessa.

Natasha Stefanenko racconta il suo film dedicato alle Marche

Natasha Stefanenko anticipa il film dedicato alle Marche regione dove vive da quando è sposata con Luca Sabbioni e il nuovo libro. Reduce da un viaggio in Russia dai parenti, Natasha racconta anche del suo splendido rapporto con la figlia Sasha che ha scelto, moda a parte, di non seguire il mestiere della mamma.

Guendalina Tavassi ed il suo dopo Grande fratello

Guendalina Tavassi infine racconta come la sua vita sia cambiata dopo il Grande Fratello ma non dimentica l’infanzia difficile, la figlia Gaia avuta quando era minorenne dopo aver deciso di non seguire i genitori che le consigliavano di abortire.

Tutto questo e molto altro nella puntata di sabato 29 marzo di Storie di donne al bivio week end, in onda alle ore 15 su Rai2 con Monica Setta.