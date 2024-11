Prosegue spedito il suo cammino nel palinsesto del sabato pomeriggio di Rai2 di Storie di donne al bivio week end. Sabato prossimo 9 novembre il programma diretto e condotto da Monica Setta torna con una nuova puntata ricca di spunti e riflessioni nati dalle conversazioni della conduttrice insieme alle sue ospiti. Vediamo insieme le ospiti ed alcuni degli spunti che nasceranno dalle chiacchierate della puntata di sabato di questo programma che ormai ha trovato la sua collocazione più congeniale proprio nel sabato pomeriggio.

Storie di donne al bivio week end e le ospiti di sabato pomeriggio

Saranno dunque Valeria Marini, Patrizia Rossetti, Patrizia Pellegrino, Manuela Moreno e Rossella Erra le cinque protagoniste della puntata di Storie di donne al bivio week end in onda sabato 9 novembre alle ore 15 su Rai2. Pomeriggio a tutto gossip con Valeria marini che risponde alle domande della Setta sulla possibilità di un ritorno di fiamma con Gerolamo Cangiano, detto Gimmi, parlamentare di Fratelli d’Italia dopo le foto che hanno immortalato la coppia lo scorso 5 novembre al party presidenziale organizzato dall’ambasciatore americano a Roma a villa Miani.

Valeria Marini a tutto gossip ed il ritorno di fiamma con Gimmi Cangiano

“Io e Gimmi siamo tornati a parlarci con affetto e stima” ha spiegato la Marini a Monica Setta. “Io sono amica di sua mamma Adriana che è una donna eccezionale e della sua ex moglie. La storia si è interrotta perché io mi ero arrabbiata con lui ma la stima non è mai venuta meno ed ora più che mai”. Patrizia Pellegrino ha parlato dei suoi amori, dal principe Alberto di Monaco a Massimo Troisi (a cui lei disse no) fino all’ex marito Stefano Todini l’imprenditore per cui Patrizia lasciò il padre dei suoi tre figli Pietro Vittori.

Amori e segreti di Patrizia Pellegrino, Manuela Moreno e Patrizia Rossetti. I gossip di “Ballando” con Rossella Erra

Amori e segreti anche per Patrizia Rossetti che rivela un episodio legato al suo primo incontro con Silvio Berlusconi. Rosella Erra anticipa i segreti di Ballando con le stelle confermando la storia tra Bianca Guaccero e il suo ballerino Giovanni Pernice. Infine, lo scoop. Manuela Moreno conduttrice di Tg2 Post si confida a proposito della fine della sua lunga storia con il produttore musicale Giacomo Maiolini e annuncia un nuovo amore.

Tutto questo e naturalmente molto altro nella puntata di sabato pomeriggio 9 novembre 2024 di Storie di donne al bivio week end, diretta e condotta su Rai2 da Monica Setta a cura della direzione approfondimenti di Paolo Corsini.