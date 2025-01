Pamela Prati, Barbara De Rossi, Angela Melillo, Corinne Clery e Miriana Trevisan sono le cinque ospiti di Storie di donne al bivio week end di sabato 18 gennaio in onda com sempre alle ore 15 su Rai 2. Il programma scritto e condotto da Monica Setta propone nuovi faccia a faccia di cui ora andremo come di consueto ad anticiparvi alcuni tratti.

I trent’anni d’amore per il teatro di Pamela Prati

Puntata speciale che si apre con una maxi torta di panna e rose rosse dedicata ai trent’ anni d’amore per il teatro di Pamela Prati. L’attrice sarda infatti inizia il suo primo spettacolo il 18 gennaio del 1995 e rimane poi per molti anni primadonna al Bagaglino di Castellacci e Pingitore. Pamela si racconta a Monica Setta attraverso una serie di foto inedite che la ritraggono con Federico Fellini, Nino Manfredi e Leo Gullotta. Inedito il racconto del suo “incontro galante” con Bruce Willis marito di Demi More, incontrato ad una sfilata di Gianni Versace a Milano. Pamela si dichiara single smentendo voci che la vedono legata ad un baby fidanzato poco più che ventenne. Infine, per la prima volta nello studio 1 di via Teulada si canta. La Prati interpreta il suo ultimo singolo Non smettere mai di sognare.

Barbara De Rossi e le rivelazioni sui suoi passati amori

Dopo Pamela arriva Barbara De Rossi che si lascia andare ad una serie di rivelazioni sul suo passato amoroso. “Sembro una donna dolce ma davanti alla aggressività sono capace di tirare cazzotti e sberle. L’ho fatto con Klaus Kinsky che sul set mi strappò la camicia e mi diede un morso al seno“. Barbara spiazza tutti dicendo : “Non ho mai avuto storie con attori e anzi quando qualcuno si innamoro’ di me come Jean Darlic feci tagliare tutte le scene di sesso e amore”. Poi l’attrice fa una rivelazione a sorpresa. “Si innamorò di me anche Claudio Amendola sul set di “Storia d’amore e d’amicizia” ma io ero fidanzata con Massimo Bonetti e non lo guardai nemmeno. Avevamo scene in cui eravamo a letto insieme e Claudio commentava con grande simpatia ‘pensa chi me lo doveva dire.. sto a letto con la De Rossi! “

“Pentita? forse un po’ si perché poi la storia con Massimo non andò bene e sarebbe stato meglio guardare a Claudio Amendola” aggiunge ridendo. E un’ altra storia di Barbara è quella con Brad Davis il divo di Fuga di mezzanotte. “Voleva fare colpo su di me e mi invitò in camera sua a Palermo mentre giravamo Il cugino americano. Mi accolse mentre scendeva da una sbarra che si era fatta costruire sul soffitto come Richard Gere in American Gigolo’ e mi offri da bere. Rimasi senza parole e quasi scappai senza salutare. Un anno dopo lo ritrovai su un altro set a Roma e mi fece chiamare nella sua roulotte. Mi offri un drink e mi disse che era lo stesso bicchiere di quella sera a Palermo, lo aveva conservato perché era pazzo di me. anche qui me ne andai di corsa e non me ne sono mai pentita. Anni dopo lui morì di Aids”

E infine il tradimento del suo primo marito Busiri Vici. Al matrimonio Barbara invitò due amiche e una delle due ebbe un flirt con il marito. “Non dirò mai il nome” dice la De Rossi a Monica Setta che le mostra la foto di Jerry Cala’ ex marito di Mara Venier altra amica presente alle nozze. “Eh si è un segreto che condivido con Mara perché la mia ex amica fu molto seduttiva” anche con Jerry e Mara lo sa “Chi era l’amica? De Rossi non conferma ma voci bene informate dicono fosse Marina Suma.

Angela Melillo e quel corso di sesso con Justine Mattera

Ma la vera intervista bomba della puntata è quella con Angela Melillo che dichiara guerra a Justine Mattera.

E’ guerra aperta tra Angela Melillo e Justine Mattera storiche amiche oggi ai ferri corti per una storia di corsi di sesso. “Justine è una bugiarda. Ha detto che io e lei abbiamo frequentato corsi di sesso. ma non è affatto vero. Ci sono persone che fanno e dicono di tutto pur di attirare l’attenzione“. Angela Melillo va giù pesante sulla Mattera smentendo quanto la conduttrice americana aveva dichiarato di recente (“Io e Angela abbiamo frequentato corsi di sesso“).

Melillo lo fa da Monica Setta a Storie di donne al bivio week end nella puntata in onda sabato 18 alle 15 su Rai2. “Tra me e Justine l’amicizia è finita per sempre. Non ci sarebbe nulla di male a dire di aver frequentato un corso di sesso. Il problema è che non è vero nulla ed io non sopporto di essere tirata in ballo quando si tratta di cose false“. A Monica Setta Angela Melillo ha anche raccontato di aver deciso di portare avanti la gravidanza della figlia Mia malgrado il parete dei medici. “Quando ho scoperto di essere incinta avevo appena fatto una serie di esami radiografici come la Tac con contrasto che avrebbero potuto danneggiare il feto. Il padre di Mia mi lasciò sola a decidere e furono giorni di inferno. Decisi di portate avanti la gravidanza ma furono mesi terribili finché Mia non nacque sana portando nel mio cuore la più grande gioia mai provata prima”.

Corinne Clery racconta quella storia con Claude Lelouche a Storie di donne al bivio week end

Da precisare che i corsi di sesso di cui parlano Melillo e Mattera sono di sesso orale! Altra rivelazione quella di Corinne Clery che per la prima volta confessa di avere avuto una storia con il regista Claude Lelouche. “Nessuno lo ha mai saputo ma eravamo innamoratissimi” dice “poi venni a sapere che la ex moglie di Claude da cui lui diceva di essere separato stava per avere un figlio. Me ne andai. Gli dissi, chiarisciti le idee e poi torniamo insieme. Ma quando lo rividi stava già con un’altra“. Nemmeno una parola invece per Serena Grandi prima moglie di Beppe Ercole ultimo marito di Corinne e suo grande amore. Pare che Serena abbia profondamente ferito la Clery che sull’argomento si trincea dietro un laconico “no comment”.

Miriana Trevisan parla dell’ex marito Pago

Infine Miriana Trevisan che parla dell’ex marito Pago che vedremo proprio sabato sera su Rai1 a Ora o mai più da Marco Liorni. Tutte le curiosità sul loro amore, sul divorzio e sul figlio Nicola vengono soddisfatte dalla lunga chiacchierata di Monica Setta con la bella valletta di Mike e Corrado che si dilunga anche sui suoi problemi giovanili di anoressia e bulimia chiudendo l’incontro con aneddoti legati alla sua articolata carriera.

Tutto questo e molto altro nella puntata di sabato 18 gennaio 2025 di Storie di donne al bivio week end diretta e condotta da Monica Setta ed in onda dalle ore 15 su Rai1.