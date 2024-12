Nuovo appuntamento sabato 7 dicembre alle ore 15 su Rai2 con una nuova puntata del programma Storie di donne al bivio Week end. Il talk show tutto al femminile diretto e condotto da Monica Setta è pronto a proporre al proprio affezionato (e numeroso) pubblico una nuova puntata ricca di spunti, stimoli e riflessioni scaturite dalle proprie ospiti. Nella puntata di Sant’Ambrogio di Storie di donne al bivio Week end saranno ospiti Elisabetta Gregoraci, Arianna David, Jane Alexander, Luisa Corna e Rossella Erra. Ma entriamo maggiormente nei dettagli della puntata di sabato pomeriggio fornendovi alcune anticipazioni delle chiacchierate della conduttrice con le sue ospiti.

Elisabetta Gregoraci a Storie di donne al bivio Week end

Apre il pomeriggio una lunga intervista di Monica ad Elisabetta Gregoraci che si racconta a tutto tondo anticipando che passerà il Natale in famiglia con Flavio Briatore, il figlio Nathan Falco, la sorella Marzia e i nipotini. Gregoraci ribadisce perché lei e Briatore, oltre ogni gossip che li rivuole sposi, sono una vera e propria “famiglia”. “Passiamo molto tempo insieme e questo fa bene a Nathan” dice la conduttrice “tra me e Flavio la più severa con nostro figlio sono io. Ora siamo molto contenti perché Nathan è tornato sereno dal college. Temevo sentisse la mancanza della mamma e invece si è rivelato molto maturo e consapevole del fatto che il suo percorso di studi adesso è lontano da noi “. Elisabetta parla degli inizi dell’amore con Briatore, delle nozze e del rapporto tra Flavio e la sua mamma.

Jane Alexander e Arianna David, fra luci ed ombre

Toccante anche l’intervista a Jane Alexander che racconta come sia sobria da 5 anni dopo un lungo tunnel di alcolismo. Protagonista di tante fiction e del GF, Jane anticipa la sua autobiografia “scottante” in libreria da gennaio. Articolato poi il capitolo che Monica Setta affronta con Arianna David, neo arrivata nel cast fisso del programma di Andrea Delogu La porta magica. Arianna parla dei suoi amori e in particolare di Raoul Bova con cui ha vissuto una dolce liaison mai svelata finora.

Rossella Erra ed il back stage di “Ballando”, Luisa Corna a cuore aperto

Rossella Erra racconta come di consueto il backstage di Ballando con le stelle, anche se sabato 7 dicembre il talent si ferma per una settimana per consentire la messa in onda della Prima della Scala in diretta da Milano con “La forza del destino” di Giuseppe Verdi. Infine Luisa Corna, con cui Monica Setta ha condiviso tre edizioni di Domenica in a metà anni Duemila. Luisa, che ha sposato da poco il suo amore più giovane di lei, si racconta a cuore aperto parlando anche della mancanza dei figli. “Non ne ho avuti ma non mi mancano perché ho vissuto i figli di mio marito”.

Appuntamento dunque per tutto questo e naturalmente molto altro sabato 7 dicembre a partire dalle ore 15 con una nuova puntata di Storie di donne al bivio Week end, diretto e condotto come sempre da Monica Setta.