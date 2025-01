Roberta Capua, Simona Izzo, Nancy Brilli, Gabriella Golia e Laura Freddi sono le ospiti della puntata di sabato 25 gennaio di Storie di donne al bivio week end in onda su Rai2 dalle ore 15. Il programma diretto e condotto da Monica Setta. Puntata che si annuncia particolarmente incandescente perché giocata intorno ad un gossip bollente ovvero il possibile tradimento di Sonia Bruganelli con un chirurgo plastico che risponderebbe all’identikit dell’ex compagno di Nancy Brilli, Roy De Vita.

Nancy Brilli e la sua storia d’amore con Roy De Vita

Nancy spiega a Monica Setta di essere sicura di non avere mai subito un tradimento da Roy nei 15 anni e mezzo in cui l’attrice ed il chirurgo sono stati insieme. Nancy racconta anche di avere trovato un nuovo amore e parla del rapporto che la lega a Sabrina Ferilli madrina del suo unico figlio Chicco nato dalle nozze con Luca Manfredi.

Torna sull’affaire Bruganelli – De Vita – Bonolis la conduttrice Laura Freddi che di Paolo Bonolis è stata un grande amore prima di Sonia. “Mi spiace vedere Paolo nel tritacarne mediatico” dice alla Setta “è un uomo buono, un ottimo padre di famiglia e spero che torni presto a sorridere“. La Freddi confida anche che sposerà a settembre il suo compagno e sta scegliendo location e abito da sposa rigorosamente bianco.

Roberta Capua e quegli amori mancati a Storie di donne al bivio

Roberta Capua svela due flirt finora segretissimi, quello con Matt Dillon e con Raoul Bova. “In realtà con Matt ero giovanissima e non mi feci neanche baciare. non mi sono mai pentita di non averlo fatto” afferma la Capua. “Raoul mi voleva portare al cinema ed era chiaro che gli piacessi ma io ero fidanzata e dissi no. Le mie amiche ancora mi rimproverano affettuosamente dicendomi che ho perso due grandi occasioni!”

Simona Izzo ed il viaggio in Oman con Ricky Tognazzi

Simona Izzo racconta dell’ultimo viaggio in Oman con Ricky Tognazzi che è stato a suo dire un “secondo viaggio di nozze“. Sesso, buon cibo e tanto relax, dice. E svela la sua gelosia per un bacio d‘antan fra suo marito Ricky e Barbara De Rossi.

La posta del cuore di Storie di donne al bivio week end con Gabriella Golia

Infine, Gabriella Golia inaugura la “posta del cuore” di Storie di donne week end raccontando la sua storia con il chirurgo Marco Alloisio padre di suo figlio che ha sposato dopo anni di convivenza. Appuntamento domani alle 15 su Rai 2 con una nuova emissione di Storie di donne al bivio week end. Programma di Monica Setta e di Simone Di Carlo scritto con Pietro Capella e diretto da Giacomo Necci.