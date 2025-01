Dopo le due puntate di prime time del periodo natalizio e dopo la consueta emissione di seconda serata, torna sabato 11 gennaio 2025 l’appuntamento con Storie di donne a bivio week end. La trasmissione di interviste all’universo femminile condotta e diretta da Monica Setta torna con una nuova puntata con protagoniste cinque donne che si racconteranno alla conduttrice del programma.

Compito del nostro consueto post è anticiparvi le cinque donne che approfittando del clima famigliare ed avvolgente creato dalla Setta, si racconteranno a lei e al pubblico che sempre più numeroso sceglie Rai2 nella fascia pomeridiana del sabato fra le 15 e le 16:30. Come di consueto nel nostro post vi anticiperemo anche alcuni dei contenuti delle interviste che troverete nella nuova puntata del programma prodotto dalla direzione approfondimenti Rai guidata da Paolo Corsini.

Storie di donne al bivio week end e le ospiti dell’11 gennaio 2025

Lory Del Santo, Nina soldano, Justine Mattera, Matilde Brandi e Michela Persico Rugani sono le ospiti della puntata di sabato 11 di Storie di donne al bivio week end in onda alle 15 su Rai2. Monica Setta intervista Lory Del Santo che per la prima volta conferma due flirt di cui si è molto parlato: quello con Roberto Mancini e l’altro con Fabio Galante. Ma Lory racconta anche l’amore travagliato per il tennista Richard Kraijcek da cui rimase incinta.

Lory Del Santo racconta i flirt con Roberto Mancini e Fabio Galante

“È stato l’uomo per cui ho pianto tutte le mie lacrime. Mi ha tradito e quando gli dissi che ero incinta non accetto’ nemmeno di pagare a metà le spese del parto“. Lory Del Santo risponde alla Setta infine a proposito del suo ingresso annunciato nella Casa del Gf. “Me lo hanno proposto e ci sto pensando“.

Nina Soldano e quell’amore per Massimo Ranieri

Nina Soldano rivela un amore finora segretissimo quello di Massimo Ranieri. “Gli diedi una clamorosa buca, ero giovanissima me ne sono pentita” dice la star di Un posto al sole . Ma Nina svela anche l’incontro con Gianni Agnelli e il legame con Francesco Nuti.

Matilde Brandi annuncia la data delle sue nozze a Storie di donne al bivio week end

È Matilde Brandi a regalare a Storie di donne al bivio week end lo scoop sulla data delle sue prossime nozze. Se a Verissimo la show girl aveva parlato di un si a novembre, a Monica consegna la data ufficiale del matrimonio con Francesco Tafanelli fissata per il 26 gennaio del 2026. A rafforzare il racconto anche una “sorpresa” in diretta da parte di Manila Nazzaro che presentò anni fa alla Brandi il futuro consorte.

Justine Mattera e l’amore per il marito

Justine Mattera ricorda il corso di sesso che frequentò con l’amica Angela Melillo e svela i suoi segreti per avere sempre una intesa perfetta con il marito Fabrizio. “Ci amiamo come il primo giorno” ammette la Mattera che fu sposata in prime nozze con Paolo Limiti.

Michela Persico, il no all’Isola dei famosi per seguire il suo Daniele Rugani in Olanda

Michela Persico moglie del calciatore ex della Juventus Daniele Rugani oggi difensore dell’Ajax racconta a Storie di donne al bivio week end come ha conosciuto il marito e perché ha detto di no all’Isola dei famosi per seguirlo in Olanda con il figlioletto Tommaso.

Storie di donne al bivio week end è un programma di Monica Setta e di Simone Di Carlo scritto con Pietro Capella e diretto da Giacomo Necci che è anche il regista di Storie di donne al bivio nella seconda serata del mercoledì sempre su Rai2.