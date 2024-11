L’appuntamento è rinnovato, dopo la doverosa pausa di sette giorni prima dedicata al tennis di Coppa Davis, con Storie di donne al bivio nella sua versione Week end. Il programma diretto e condotto da Monica Setta torna con un nuovo appuntamento con temi ed ospiti sempre di grande interesse popolare. Andiamo dunque ad anticiparvi i nomi delle donne che saranno protagoniste delle interviste condotte da Monica Setta.

Carmen Russo racconta il Grande fratello del marito a Storie di donne al bivio week end

“L’addio al Grande Fratello? È stata la produzione a dirmi di uscire, io stavo male ma non è stato un ritiro”. La rivelazione di Enzo Paolo Turchi ex gieffino è al centro della puntata di sabato 30 novembre di Storie di donne al bivio week end in onda alle 15 su Rai 2. La prima ospite sarà infatti Carmen Russo che risponderà a tutte le domande sui “misteri” legati al marito Enzo Paolo Turchi durante la sua permanenza nella casa dalla porta rossa.

Valeria Marini racconta i suoi amori da Monica Setta

Carmen rivela a Monica Setta “Ci stavamo davvero per lasciare. Entrando nella casa per fare l’amore con lui ho salvato il nostro matrimonio. oggi siamo innamorati come ragazzini“. Altra esclusiva di Monica una intervista a Valeria marini. La soubrette racconta perché dopo un riavvicinamento delle settimane scorse non è tornata insieme al suo ultimo compagno il parlamentare di FDI Gimmi Cangiano oggi legato a Denny Mendez

Valeria anticipa a Monica Setta anche una notizia legata al rapporto con la mamma Gianna Orru’. “Sono mesi che non ci parliamo” dice. Dopo la truffa subita, la mamma di Valeria si è chiusa in un isolamento dolente che fa soffrire la figlia.

Le anticipazioni di Ballando con le stelle con Rossella Erra e Nadia Bengala

Spazio poi alle anticipazioni di Ballando con le stelle insieme a Rossella Erra che conferma lo scoop di Storie di donne al bivio week end cioè l’amore tra Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice. Proprio alla Setta per la prima volta la Guaccero ha confermato di aver tolto dal suo cuore quella “pietra” che c’era dalla fine delle nozze con Dario Acocella. Altra intervista ad Alda D’eusanio che arriva in studio con la fisarmonica per esibirsi. “a 70 anni mi sono iscritta al conservatorio” ammette la giornalista. Infine chiude la puntata Nadia Bengala ex Miss Italia al. centro delle cronache per la vicenda della figlia Diana oggi in una comunità di recupero per droga.