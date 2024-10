Storie di donne al bivio, le ospiti di sabato pomeriggio (Anteprima TvBlog)

E’ ormai l’appuntamento fisso del sabato pomeriggio di Rai2 da qualche tempo ed è proprio in questo slot che Storie di donne al bivio (l’altro è nella seconda serata del mercoledì) che raccoglie i maggiori consensi. Una intuizione questa di Paolo Corsini, da cui dipende la trasmissione di Monica Setta, quella cioè di posizionare questo programma anche nel pomeriggio del sabato.

Storie di donne al bivio e l’intuizione positiva del sabato pomeriggio

Intuizione fortunata visti gli esiti in termini di ascolti e perchè no, pronta eventualmente in futuro a spostarsi nel terremotato sabato pomeriggio di Rai1, nel quale sicuramente non sfiguererebbe, anzi tutt’altro. Storie di donne al bivio è pronta a tornare in onda sabato 2 novembre nel pomeriggio di Rai2, nella sua versione “week end” con una emissione piuttosto succulenta, che vi andiamo ad anticipare.

Le ospiti della puntata di sabato pomeriggio 2 novembre

Nella puntata di sabato 2 novembre di Storie di donne al bivio week end saranno ospitate Samantha De Greneth, Patrizia Rossetti, Rita Rusic, Rosanna Banfi e Rossella Erra. La De Grenet parlerà di Francesco Totti schierandosi a difesa del Capitano. “Lo conosco, ci siamo frequentati anche se il nostro flirt non è mai diventato amore e credo che non sia così banale da tradire Noemi andando in un albergo a Roma dove tutti avrebbero potuto vederlo”.

Samantha De Grenet fra Francesco Totti e Alessandro Benetton

Samantha poi racconta del suo amore per Alessandro Benetton e ricorda il pegno d’amore di lui, ovvero un paio di orecchini di brillanti (l’altro dono, un orologio importante le è stato rubato). Rosanna Banfi annuncia il nome della nipotina di nonno Libero che si chiamerà Matilde e nascerà a gennaio. In puntata un messaggio speciale di Nonno Libero alla bis nipotina in arrivo.

Rita Rusic ed il suo fidanzato Cristiano

Possiamo inoltre anticiparvi che nel corso della puntata di sabato pomeriggio di Storie di donne al bivio Rita Rusic si racconta rivelando i dettagli del suo legame con Cristiano, il suo fidanzato di trent’anni più giovane. In tempi di successo di Inganno, la serie Netflix sulla amore tra una sessantenne, interpretata da Monica Guerritore e un ragazzo, Giacomo Gianniotti, Rita spiega come si può essere sexy a quell’età a patto che si rinunci alla idea di avere un amore eterno. “Sposarmi con Cristiano? Mai pensato. Ho sposato Vittorio Vecchi Gori che aveva oltre vent’ anni più di me e un matrimonio mi basta“.

Rossella Erra racconta i segreti di Ballando con le stelle a Storie di donne al bivio

Rossella Erra invece anticipa la prima serata di Ballando con le stelle. In arrivo anticipazioni sui look e le foto segrete del backstage del programma più visto del sabato sera di Rai1.