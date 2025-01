Stasera l’appuntamento è con la seconda puntata di prime time e domani con la consueta emissione del sabato pomeriggio. Storie di donne al bivio condotto e diretto da Monica Setta si prepara a due puntate piene di ospiti e di confessioni che diventano sempre più naturali di fronte all’atteggiamento caldo ed avvolgente della sua conduttrice. Un format nel format ormai quello creato dalla Setta che proprio sabato scorso ha portato lo share del pomeriggio di Rai2 a picchi a due cifre con una media dell’8%.

Numeri questi dal grande valore sopratutto per una rete, come la seconda della Rai, che non viaggia esattamente su ascolti “stellari” per dirla alla Valeria Marini. Ma eccoci qui ad anticipare le ospiti e temi che verranno presentati al pubblico televisivo stasera e domani pomeriggio. Partiamo dalla puntata del sabato pomeriggio.

Storie di donne al bivio week end ed il cast del 4 gennaio

Saranno Loredana Lecciso, Carmen Russo, Alessia Fabiani, Nadia Rinaldi e Mercedes Henger la figlia della porno star Eva Henger e di Riccardo Schicchi, le cinque ospiti di Monica Setta sabato 4 gennaio alle 15 su Rai 2 a Storie di donne al bivio week end. Intervista bomba a Loredana Lecciso che racconta il Natale a Cellino San Marco con Albano, il rapporto con Romina Power e per la prima volta, il dispiacere per il mancato invito alle nozze di Cristèl Carrisi con il ricco imprenditore croato Davor Luksic.

Loredana Lecciso, l’amore per Albano e le difficoltà ormai superate

Cristel e Davor si sposano il 3 settembre 2016 a Lecce, nella chiesa barocca di San Matteo. Grazie alla loro unione nascono Kay Tyrone (10 maggio 2018), Cassia Ylenia (10 agosto 2019) e Ryo Inés (23 settembre 2021). Cristèl Carrisi vive con Davor e i figli in Croazia, ma spesso tornano in Italia. Al matrimonio si racconta che sulla Lecciso ci fu un veto. Ma la Lecciso rivela anche le difficoltà del legame venticinquennale con Albano ormai superate soprattutto quando lei si è presa una pausa dalla televisione.

Le rivelazioni di Carmen Russo e di Alessia Fabiani

Carmen Russo invece rivela il motivo degli ingressi del marito Enzo Paolo Turchi nella Casa del Grande Fratello. Casa in cui secondo i rumors potrebbe arrivare lei. Alessia Fabiani nota letterina conduttrice e attrice un tempo popolarissima accende la miccia con Alba Parietti sua ex suocera. Alessia era infatti fidanzata con Francesco Oppini e quando la storia finì, la Parietti la accuso’ di avere tradito il figlio. “Non era vero” spiega lei “ci fu un tradimento reciproco ma Alba non fu affatto carina“. Alessia svela anche qualche flirt finora ignoto come quello con l’attore Ettore Bassi.

I racconti di Nadia Rinaldi e Mercedes Henger

Struggente poi il racconto di Nadia Rinaldi che svela una lunga sofferenza d’amore. Mercedes Henger infine racconta per la prima volta in tv il difficile rapporto con la mamma. “Oggi siamo legatissime” dice “ma abbiamo passato mesi senza parlarci“. Veniamo ora alle anticipazioni della puntata di prime time di stasera di Storie di donne al bivio, in onda dalle 21 su Rai2.

Storie di donne al bivio prime time, le anticipazioni di stasera

Partiamo con la lista delle ospiti: Antonella Elia, Valeria Marini, Barbara De Rossi, Katia Ricciarelli, Paola Saluzzi, Patrizia Rossetti, Laura Freddi, Eva Grimaldi e Malena. Qualche piccola anticipazione su quello che diranno le ospiti del prime time di stasera. Intervista che si annuncia molto interessante è quella con la pornostar Malena che parlerà molto della sua decisione di lasciare il mondo del porno.

Laura Freddi invece replicherà a quanto detto da Sonia Bruganelli, dicendo, fra le altre cose, che Paolo Bonolis continua a mandarle messaggi ancora oggi. Paola Saluzzi parla per la prima volta di anoressia e dei disturbi alimentari di cui ha sofferto quando era ragazza. Barbara De Rossi torna ad affrontare il tema del suo amore tossico, mentre Antonella Elia annuncerà pomposamente che ha deciso di accettare l’ultima proposta di matrimonio di Pietro Delle Piane e si sposerà ad agosto in Polinesia.

Appuntamento dunque a stasera con Storie di donne al bivio prime time dalle 21 su Rai2 e domani pomeriggio alle 15 sempre su Rai2 con la versione week end, il tutto diretto e condotto da Monica Setta.