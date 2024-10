Storia di una famiglia perbene 2, Michele non muore (ma non c’è più Carmine Buschini)

I più attenti lo avranno notato fin dalle prime immagini di Storia di una famiglia perbene 2: il personaggio di Michele non muore, ma non è più interpretato da Carmine Buschini, l’attore che ha dato volto al giovane protagonista della serie la cui seconda stagione è cominciata oggi, venerdì 11 ottobre 2024, su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Sebbene il personaggio sia ancora presente all’inizio del racconto, sceneggiatori e regista (Stefano Reali) hanno deciso di optare per una serie di accorgimenti che hanno permesso di far interpretare il personaggio a un altro attore senza che il pubblico sentisse la mancanza del suo interprete originale.

Nella prima puntata di Storia di una famiglia perbene 2, infatti, Michele si trova in carcere, dopo essersi ribellato al destino criminale che la sua famiglia aveva riservato per lui. In prigione, il giovane viene aggredito più volte per essersi ribellato ala sua famiglia.

Il personaggio non viene mai inquadrato in primo piano e, quando viene fatto, il suo volto è così tumefatto che è irriconoscibile. Uno stratagemma azzeccato, che permette di regalare al personaggio l’uscita di scena che gli sceneggiatori hanno scritto.

Michele, infatti, muore poco dopo, in un’altra aggressione nelle docce del carcere, con i suoi aguzzini che ne immergono il volto in un secchio pieno di acido. Il personaggio esce così di scena dopo pochi minuti dalla partenza della seconda stagione. O almeno così sembra.

Mentre tutti gli altri personaggi celebrano il funerale del giovane, ecco il colpo di scena: Michele non è morto, ma è sopravvissuto all’aggressione, sebbene totalmente ricoperto di bende e ferite. Il giovane potrà lavorare sotto copertura, ma prima dovrà sottoporsi a una serie di interventi che ne ricostruiranno il volto. Un volto che, però, sarà totalmente differente, così come la sua voce. Debutta così il personaggio di Francesco Falco (Alex Lorenzin), nuovo alias con cui Michele potrà agire indisturbato.

Ecco che, quindi, si giustifica in questo modo l’assenza di Buschini dall’elenco degli interpreti presentato nel comunicato stampa. Non sappiamo se la scelta di cambiare attore sia dovuta a un’esigenza narrativa o se sia la conseguenza della decisione dello stesso Buschini di non voler più far parte della serie. Ad ogni modo, la produzione ha optato per uno stratagemma in pieno stile soap opera: l’intervento chirurgico per trasformare il volto del personaggio e trovarne così un nuovo interprete.