Due famiglie (quindi un cast nutrito), l’una contro l’altra, tornano ad essere al centro di Storia di una famiglia perbene 2, la seconda stagione della fiction di Canale 5 in onda da venerdì 11 ottobre 2024 (anche su Mediaset Infinity). I De Santis e gli Straziota sono ai poli opposti, ma uniti dall’amore di due loro componenti.

La seconda stagione segue quindi gli eventi successivi alle scelte fatte da Michele (Carmine Buschini), che ha deciso di denunciare la propria famiglia e i suoi affari illeciti. Mentre lui è in carcere (e infatti Buschini non compare nel cast), Maria (Federica Torchetti) deve crescere suo figlio con l’aiuto della famiglia.

Tornano quindi, i personaggi della prima stagione, affiancati però da dei nuovi personaggi, che porteranno inevitabilmente un po’ di scompiglio nella Bari vecchia degli anni Novanta in cui è ambientata la seconda stagione della fiction.

Il cast di Storia di una famiglia perbene 2

Federica Torchetti è Maria De Santis

Maria è in attesa di un figlio da Michele Straziota (Carmine Buschini), il grande amore della sua vita che si trova in carcere dopo aver denunciato la complicità criminosa della famiglia d’appartenenza; nonostante l’impedimento i due si scambiano amore eterno. Maria, che è rimasta la Malacarne di sempre, decide di darsi da fare per aiutare i ragazzi di Bari vecchia. Per toglierli dalla strada e dalle grinfie di Angelica Straziota (Sonia Aquino) che li sfrutta facendoli diventare dei criminali, decide di mettere in scena uno spettacolo teatrale ingaggiandoli come attori. Ma questa sua missione la porterà a rischiare la vita per sé e per il figlio.

Giuseppe Zeno è Antonio De Santis

Antonio soffre l’ingiustizia per l’arresto di Michele e la latitanza degli Straziota; consapevole dell’incapacità da parte delle forze dell’ordine a stanare il nemico di sempre e con l’intento di ripristinare la pace nel quartiere, decide di intraprendere una caccia personale nei confronti di Nicola, convinto di poterlo catturare da solo. Purtroppo, le cose non vanno per il verso giusto.

Simona Cavallari è Teresa De Santis

Teresa ripone tutte le sue speranze di riscatto nell’arrivo di una nuova creatura in famiglia, il piccolo che lenirà le ferite dei lutti sofferti; Apprezzando la determinazione della figlia che non si lascia abbattere da nessuna difficolta, decide di dare una mano anche lei al progetto di recupero dei ragazzi in strada.

Vanni Bramati è Nicola Straziota

Nicola continua ad operare dal suo rifugio segreto, muovendosi da capo indiscusso della malavita locale, dando ordini alla sua famiglia su come tenere sotto scacco la città. Teme solo l’ingresso sulla piazza di un criminale altrettanto spietato, esponente della malavita calabrese che approfittando delle sue difficoltà gli sta facendo guerra.

Alessandro Pess è Guido Palmisano

Gli Straziota non hanno più l’esclusiva su Bari vecchia da quando è arrivato lui: si è insinuato nella piazza sottraendo quote di mercato agli avversari. Tra le due famiglie malavitose si è ingaggiata una guerra senza esclusione di colpi. Solo l’ingresso di un nuovo protagonista della mafia dei colletti bianchi sembra riuscire a metterli d’accordo.

Alex Lorenzin è Francesco Falco

Un volto nuovo si affaccia sulla piazza di Bari: un giovane dall’aspetto perbene con una disponibilità

economica importante che vuole fare affari con le due bande criminali che si spartiscono il territorio. Cosa si nasconde dietro il piano strategico di questo imprenditore che si presenta come Francesco Falco e che cerca di insidiare il cuore dell’indifesa Maria?

Sonia Aquino è Angelica Straziota

Lady Camorra, pur isolata nella sua villa, continua indisturbata a gestire i traffici del marito. La sua unica ossessione è quella di poter usurpare la potestà sul bambino che sta per nascere, sottraendolo contro il volere del figlio alla famiglia De Santis.

Elia Marangon è Alessandro Zarra

Il giovane continua ad essere innamorato di Maria e la sostiene nel suo complicato progetto di rieducare i ragazzi di strada per sottrarli alla malavita, ma in realtà coltiva in segreto la speranza di conquistare il cuore della donna.

Chiara Vinci è Maddalena

Maddalena ha deciso di schierarsi dalla parte del male, diventando il braccio destro di Angelica e gestendo il traffico di droga per conto degli Straziota. All’arrivo di Francesco Falco, l’imprenditore approdato a Bari, ne subisce l’ambiguo fascino e tenta di conquistarlo con ogni mezzo.

Marco Falaguasta è il Colonnello Zarra

Ha elaborato un piano strategico complesso che potrebbe portarlo a sgominare le famiglie criminali della zona, ma tutto si fonda sulla correttezza di un collaboratore di giustizia: riuscirà nel suo intento?

Altri personaggi

Alessio Gallo è Carlo Straziota;

Vito Mancini è Salvo Straziota;

Eugenio Ricciardi è Giuseppe De Santis;

Lorenzo Mazzotta è Vincenzo De Santis;

Matilde Sofia Fazio è Anna Palmisano;

Walter Anemolo è Sabino;

Giuliano Soprano è Donato;

Roberto Zazzi è Pio;

Giovanni Menga è Carmine;

Elena Cantarone è Antonietta De Santis;

Francesco Manisi è Vanni;

Antonio Monsellato è Vito;

Giuseppe Ciciriello è Sbrirro;

Pierfrancesco Nacca è Cagachiesa;

Monica Dugo è Silvia Zarra;

Angelo Libri è il Maresciallo Colella;

Giorgia D’Amato è Beatrice;

Mimmo Mancini è Pinuccio;

Danny Mendezè Stella;

Margareth Madè è Gabriella Pietropaoli.