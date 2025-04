Stop al Paradiso delle Signore, arrivano Las Sabinas e la nuova fiction Gerri: la programmazione Rai di maggio

Nuova programmazione per il mese di maggio Rai: Il Paradiso delle Signore in pausa estiva, arriva la fiction Gerri

Il Paradiso delle Signore è in procinto di chiudere i battenti, per ritornare a settembre con la sua decima stagione. L’ultima puntata della soap, che ha ottenuto in questi mesi ottimi risultati in termini di ascolti, è prevista per lunedì 5 maggio 2025.

I colpi di scena, in quest’ultima settimana di messa in onda, saranno davvero molti, e diversi i nodi da sciogliere. Si risolverà un mistero che ha tenuto banco per settimane nella soap, ossia il furto del bozzetto di Botteri. Rita Marengo vuoterà il sacco con Marcello Barbieri, e saranno guai per Tancredi, che non solo dovrà affrontare la delusione di Rosa, ma anche la possibile denuncia da parte dei direttori de Il Paradiso delle Signore.

L’ultimo episodio della soap di Rai Uno regalerà certamente molte emozioni. E in attesa di sapere come si evolveranno determinate vicende, sono già confermati, per la prossima stagione, alcuni attori della fiction, tra cui Vanessa Gravina, Pietro Masotti, Roberto Farnesi.

Al posto de Il Paradiso delle Signore, a partire dal 6 maggio 2025, andrà in onda Ritorno a Las Sabinas, serie spagnola in 70 episodi. Intrighi, tradimenti, amore e delitti da risolvere, saranno al centro delle vicende.

Rai, programmazione maggio 2025: in prime time, la fiction Gerri

All’interno della programmazione Rai del mese di maggio, è in arrivo una nuova fiction.

Stiamo parlando di Gerri, che andrà in onda su Rai Uno a partire dal prossimo 5 maggio 2025, ore 21:30, con Giulio Berane e Valentina Romani. È la storia di Gerri Esposito, investigatore con un passato tormentato alle spalle, che dovrà occuparsi di sciogliere una serie di casi in un commissariato pugliese.

Questa nuova esperienza rievocherà nel protagonista, momenti difficili che credeva di aver rimosso per sempre. Come ad esempio, il fatto di aver subito un abbandono, quando era solo un bimbo. Il suo passato fa sì che si tratti di un personaggio con un’identità complessa, sfaccettata.

La nuova fiction di Rai Uno, dunque, andrà in onda ogni lunedì, in prime time, sfidando The Couple, reality con Ilary Blasi, in onda su Canale 5. Il mese di maggio vedrà diversi cambi di programmazione in Rai, anche in vista del Conclave, che avrà inizio a partire dal prossimo 7 maggio 2025.

A seguito della morte di Papa Francesco, i cardinali si riuniranno per eleggere il nuovo pontefice. Proprio per questa ragione, potrebbero avere luogo dirette Rai straordinarie, speciali del Tg1, per narrare l’andamento del Conclave, nei vari momenti che via via lo caratterizzeranno.