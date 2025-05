Stop Affari Tuoi, perché Stefano De Martino non va in onda stasera 2 maggio

Il game show Affari Tuoi di Stefano De Martino non andrà in onda stasera 2 maggio 2025. Il palinsesto Rai ha deciso di cambiare ancora una volta la programmazione, e per questo i telespettatori dovranno rinunciare al mattatore della tv. Nell’access prime time di Rai salterà quindi l’ordinario appuntamento con il game show dei pacchi, per via di una decisione presa dal palinsesto.

Nel frattempo, ci si prepara già a vedere lo showman napoletano di nuovo nelle vesti di conduttore sia nello studio di Affari Tuoi che in altre trasmissioni.

Perché Affari Tuoi non va in onda

Il periodo in cui stiamo vivendo è sicuramente pieno di festività tra vacanze di Pasqua, il “ponte” del 25 maggio e infine il 1 maggio. Di mezzo c’è stata anche la morte di Papa Francesco, la cui notizia ha stravolto i palinsesti televisivi per dare spazio a programmazioni dedicate al Pontefice. Oggi venerdì 2 maggio Affari Tuoi non andrà ad esempio in onda, e i fan dovranno rinunciare – per un altro giorno – alla simpatia di Stefano De Martino e alla presenza dei pacchisti e del Dottore. Ci sarà quindi un’altra modifica nell’access prime time di Rai, prima di lasciare spazio a Marco Liorni e alla nuova puntata de L’Eredità.

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candella, Affari Tuoi non andrà quindi in onda per via di alcuni cambi che il palinsesto ha scelto di fare in vista della scomparsa di papa Francesco. Il game show tornerà in onda a partire da domani 3 maggio, mentre domenica 4 ci sarà l’appuntamento speciale in prima serata.

Cosa va in onda stasera 2 maggio 2025

Dopo l’edizione delle 20 del Tg1, ci sarà come sempre il consueto appuntamento con Cinque Minuti di Bruno Vespa. Sembrerebbe che il programma andrà stasera in onda in una versione estesa, prima che venga passato il timone allo speciale in prime time de L’Eredità. Questa sera Marco Liorni tornerà su Rai 1 con una prima serata interamente dedicata al game show. Il conduttore presenterà quindi un episodio inedito – Tutti in viaggio – del programma di Rai. Tra i concorrenti ci saranno Martina Colombari e Alessandro Costacurta; il duo comico Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino con Emanuela Rossi, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Giuseppe Zeno e Margareth Madè e Alba Parietti con Francesco Oppini.