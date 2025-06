La soap opera turca Tradimento non va in onda oggi 2 giugno 2025. Ecco perché Mediaset ha fatto questa scelta.

Stop a Tradimento: perché non va in onda oggi 2 giugno

La soap opera Tradimento non va in onda oggi 2 giugno. I telespettatori non potranno infatti assistere alle nuove vicende raccontate nel corso della serie turca, arrivata anche in Italia e che sta riscuotendo un grande successo nel piccolo schermo. Proprio com’è accaduto il 25 aprile, anche stavolta salta il consueto appuntamento con il prodotto trasmesso su Mediaset che va in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5.

Perché Tradimento non va in onda oggi

Il palinsesto Mediaset ha deciso di sospendere – momentaneamente – la messa in onda della soap in occasione del 2 giugno, cioè della Festa della Repubblica Italiana. Su Canale 5 non ci sarà quindi una nuova puntata della serie, bensì un doppio appuntamento con Beautiful, che andrà in onda dalle 13.45 alle 14.45. Da quell’orario in poi sarà invece trasmesso l’appuntamento quotidiano con il reality L’Isola dei Famosi, che permetterà agli italiani di seguire in diretta le vicende dei naufraghi, sbarcati sull’Isola delle Honduras per lanciarsi in una nuova avventura televisiva.

Molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno lottando per la sopravvivenza in un luogo alquanto diverso rispetto a quello in cui sono abituati a vivere. Alle ore 15 verrà invece trasmesso – sempre su Canale 5 – un nuovo episodio della serie turca The Family 2.

