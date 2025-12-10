Stella Frizzi, le nuove foto dopo anni: l’incredibile somiglianza con il padre Fabrizio

Quando Fabrizio Frizzi è scomparso, nel 2018, la figlia Stella aveva solo 5 anni. Un lutto terribile, quello che ha colpito lei e la sua mamma Carlotta Mantovan, che è tornata a mostrarsi pubblicamente solo dopo anni. Le due sono state ora immortalate dal settimanale Diva e Donna, mentre camminando sorridenti insieme al loro cagnolino. Per la prima volta, si vede il volto di Stella Frizzi e in molto capiscono che c’è una grande somiglianza con il compianto papà.

Com’è diventata la figlia di Fabrizio Frizzi

Dopo la scomparsa del conduttore Rai, Carlotta Mantovan si è allontanata dalle luci dei riflettori e si è trasferita, con sua figlia, in un piccolo paesino del Nord della Francia. Solo di recente c’è stato il ritorno a Roma, che ha permesso alla showgirl di tornare a piccoli passi nel mondo dello spettacolo. Dopo anni dalla tragedia che ha colpito la loro famiglia, mamma e figlia si mostrano ora pubblicamente. Le loro foto sono infatti diventate subito virali sui social: entrambe indossano abiti casual e a catturare l’attenzione è soprattutto la somiglianza della ragazzina, ora adolescente, con il papà. “La mia bambina ha la stessa gentilezza e lo stesso sorriso di suo padre” – aveva detto Mantovan in qualche dichiarazione pubblica.

Sui social si sono così susseguiti diversi commenti da parte degli utenti. “Oddio, ma è uguale a Fabrizio“, ha scritto uno di loro. E ancora: “È vero, somiglia tantissimo al papà“. Un dettaglio che è sicuramente molto apprezzato da Carlotta Mantovan, che ha dovuto affrontare la morte del marito e che ha gestito da sola la crescita della figlia nata dal loro amore.

La nuova vita di Carlotta Mantovan

La showgirl e Fabrizio Frizzi hanno messo al mondo Stella nel 2013, dopo che erano passati 13 anni dall’inizio della loro storia d’amore. Le due vivono oggi a Roma, città in cui abita anche il nuovo compagno di Carlotta, un uomo francese di cui non è ancora stata svelata l’identità. “È una storia nata in punta di piedi, un legame a distanza che preferisco custodire e tenere al riparo da tutto” – ha fatto sapere lei – “sia per la mia indole riservata sia perché trovo che sia rispettoso nei confronti del mio passato. Passato che poi è anche nel presente e sarà sempre anche nel futuro“. Mantovan è infatti stata sempre molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori.