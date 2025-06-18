Stefano De Martino ufficializza la storia d’amore? La foto su Instagram della bellissima

Come capita spesso d’estate, la vita sentimentale di Stefano De Martino è tornata a essere al centro dell’attenzione del gossip nostrano. Sono settimane che si susseguono voci e indiscrezioni su presunte frequentazioni del conduttore di Affari Tuoi e, adesso, è stato proprio lui a condividere una foto di una ragazza a bordo della sua barca. Un gesto che sembrerebbe essere una risposta a tutti i pettegolezzi circolati sul suo conto e, dunque, una possibile conferma di una “relazione in corso”. La giovane comparsa nelle sue storie Instagram si chiama Caroline Tronelli.

Dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, De Martino non ha mai ufficializzato alcuna relazione, eppure è stato immortalato più volte in “dolce compagnia”. Questa volta, mentre sulle copertine di vari tabloid è sempre presente, ha deciso di condividere un’immagine che sarebbe piuttosto eloquente. Una pubblicazione, tra l’altro, che arriva dopo un’altra voce sul suo conto diventata sempre più insistente, quella secondo cui i vertici Rai avrebbero chiesto al bel napoletano una maggiore riservatezza riguardo alle sue frequentazioni, per salvaguardare un’immagine “più pulita”.

Chi è Caroline Tronelli, la giovane in barca con Stefano De Martino

Stefano De Martino ha ufficialmente iniziato l’estate e lo dimostrano le tante storie del bel conduttore a bordo della sua splendida barca. E mentre il conduttore di Affari Tuoi si gode il mare e il sole in compagnia di tanti amici, i gossip sulle sue frequentazioni diventano sempre più insistenti. Nelle ultime settimane si era parlato di un flirt con Angela Nasti, successivamente sono comparse le foto in compagnia di Caroline Tronelli su una rivista e poi ancora altre immagini, in compagnia di un’altra giovane, pubblicate da Alessandro Rosica.

Adesso è stato De Martino a pubblicare una foto di Caroline Tronelli, uno scatto – come si vede dall’immagine – in cui la ragazza, sdraiata sulla sua barca, copre mezzo volto con un pacco di biscotti Nutella Biscuits. E’ la prima volta che il bel conduttore condivide pubblicamente una fotografia della ragazza e, visto che è accaduto proprio quando il suo nome è stato associato a più persone, è apparso quasi come un gesto di conferma. Come se il bel napoletano, condividendo questo scatto, abbia voluto mettere a tacere le tante indiscrezioni che circolano su di lui, ufficializzando una storia d’amore.

Caroline Tronelli è una giovane appartenente a una nota e facoltosa famiglia, capelli biondi e occhi azzurri, è giovanissima ma pare che abbia già un figlio, a detta dell’investigatore social avrebbe da tempo una frequentazione in corso con De Martino. Ad ogni modo questa è solo una supposizione che non ha alcuna conferma, quel che è certo è che la ragazza si trovasse in barca con Stefano, quando c’erano anche Gilda D’Ambrosio, amica del conduttore e Francesco Tronelli, fratello di Caroline. Ma soltanto di lei De Martino ha scelto di condividere un’immagine, cosa che lascerebbe pensare a una sorta di ufficializzazione.