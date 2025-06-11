Stefano De Martino, tutte le ex: gli amori travagliati, l’addio a Belen e la nuova compagna

Stefano de Martino continua ad attirare il gossip su di sè e quest’estate 2025 si preannuncia molto movimentata: il conduttore di Affari Tuoi ha trovato l’amore?

Le faccende di cuore di Stefano De Martino continuano ad essere ricercate per le pagine della cronaca rosa italiana. Nonostante il presentatore della Rai cerchi di smarcarsi dal gossip a cui ha dato tanto, grazie al matrimonio tormentato con Belen Rodriguez, il gossip gli sta alle calcagna e recentemente lo ha sottoposto all’attenzione mediatica per una serie di apparizioni pubbliche che stanno alimentando le speculazioni dei fan e dei fotografi.

L’estate 2025 si sta rivelando particolarmente movimentata per l’ex ballerino di Amici, che sembra aver riscoperto il piacere della mondanità dopo un periodo di discrezione. Le sue uscite pubbliche, sempre accompagnate da affascinanti compagne diverse, stanno scatenando un vero e proprio tormentone estivo tra i media specializzati. Chi segue le sue vicende amorose sa bene che De Martino ha sempre avuto un rapporto complesso con l’amore e l’impegno.

Ma cosa si nasconde dietro questa apparente spensieratezza? Il presentatore di “Affari Tuoi” sta davvero cercando l’anima gemella o si tratta di una strategia per mantenere alta l’attenzione su di sé? Gli indizi raccolti nelle ultime settimane soffrono un quadro più articolato di quanto appaia in superficie.

Il matrimonio con Belen e i vari flirt

Impossibile raccontare la vita sentimentale di Stefano De Martino senza partire dalla relazione che ha segnato profondamente la sua esistenza: quella con Belen Rodriguez. I due si conobbero nella scuola più amata delle TV nel 2012 quando lui era ancora un giovane ballerino e lei una showgirl già affermata.

Fu un colpo di fulmine che portò alla fine della relazione di Belen con Fabrizio Corona e all’inizio di una storia d’amore intensa quanto turbolenta. Il loro rapporto è stato caratterizzato da continui tira e molla: matrimonio nel 2013, la nascita del piccolo Santiago, separazioni, riappacificazioni e nuovi addii. Ogni loro movimento veniva minuziosamente monitorate dai paparazzi, trasformando la loro relazione in un vero e proprio reality show a cielo aperto. Le ragioni concrete delle loro crisi sono sempre rimaste avvolte nel mistero, alimentando speculazioni e pettegolezzi infiniti. L’ultimo capitolo della saga si è chiuso definitivamente nel 2023, quando dopo un riavvicinamento i due si sono di nuovo separati, con Belen che in un’intervista rilasciata a Domenica In ha raccontato di essere stata ripetutamente tradita.

Dopo la fine del matrimonio con Belen, De Martino ha vissuto alcuni flirt veri o presunti che hanno fatto parlare, ma non sono mai stati ufficializzati. Tra questi spiccano i rumors su Angela Nasti, ex volto di Uomini e Donne, con cui è stato avvistato in diverse occasioni a Napoli. Poi l’episodio della videochiamata durante una partita del Napoli, che ha fatto pensare a un rapporto più serio di quanto apparisse. Ma quando tutto sembrava andare verso una ufficializzazione, ecco spuntare nuove compagne.

Caroline Tronelli è stato il nome che ha monopolizzato i gossip per qualche settimana. I due sono stati fotografati in atteggiamenti intimi durante una vacanza in Sardegna, scatenando l’entusiasmo dei fan che speravano in una nuova love story. Ma anche questa volta, dopo pochi giorni, tutto è rientrato nel silenzio. L’ultimo capitolo vede protagonista Gilda Ambrosio, nota stilista e co-fondatrice del brand di lusso The Attico. I due sono stati immortalati mano nella mano al recente concerto di Dua Lipa a Milano, facendo riaccendere i riflettori su una conoscenza che affonda le radici nel passato.

Nel 2018, infatti, lo stesso De Martino aveva ammesso di avere un “rapporto speciale” con la Ambrosio, pur non definendola ufficialmente la sua fidanzata. All’epoca aveva dichiarato: “Ho paura di legarmi veramente“, una frase che oggi assume un significato particolare alla luce degli eventi recenti. La stilista, classe 1988, è una figura di spicco nel mondo della moda internazionale e il loro riavvicinamento potrebbe segnare una svolta nella vita sentimentale di De Martino, anche se lui continua a dichiararsi single e a mantenere il massimo riserbo.