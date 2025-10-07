Stefano de Martino punge Mediaset: cosa ha detto il conduttore di Affari Tuoi

La sfida tra Rai e Mediaset nell’access prosegue dentro e fuori dal piccolo schermo. Il conduttore del game show dei pacchi ha punzecchiato i rivali.

In televisione – come in ogni competizione – c’è qualcosa di ancora più difficile che conquistarsi un posto al sole: confermare i propri successi. Lo sa bene Stefano De Martino, il volto nuovo – e giovane – della conduzione Rai che al rientro dalla pausa estiva dopo una stagione da record deve fare i conti con una concorrenza agguerrita.

Pareva impossibile scalzare Affari Tuoi dal trono dell’Auditel. E invece con la nuova edizione de La ruota della fortuna e un Gerry Scotti in grande spolvero Mediaset ha realizzato quello che Pier Silvio Berlusconi ha definito «un piccolo miracolo» (televisivo naturalmente). La guerra degli ascolti insomma prosegue, dentro e fuori il piccolo schermo.

In questi mesi non sono mancate battute puntute tra le parti. Il che fa parte del gioco quando ci si dà battaglia per conquistare i favori del pubblico. Anche il conduttore di Affari Tuoi ha voluto dire la sua, con lo stile umoristico che gli è proprio.

La frecciatina di Stefano De Martino a Mediaset

La ruota della fortuna continua a collezionare successi nella gara degli ascolti. Un copione confermato anche nella giornata di venerdì 3 ottobre, quando il programma di Gerry Scotti ha raggiunto 4.752.000 spettatori, pari a uno share del 24%, mentre Affari Tuoi non è andato oltre 4.496.000 spettatori e il 22.7% di share.

Il conduttore del game show dei pacchi di recente si è lasciato andare in trasmissione a qualche frecciatina indirizzata a Mediaset. Come nelle puntata di martedì 30 settembre, quando De Martino ha ironizzato sulle parole pronunciate a inizio settembre da Pier Silvio Berlusconi, pronto ad accusare il programma di Rai 1 far vincere soldi senza alcun merito, semplicemente per semplice un gioco della fortuna che non richiede abilità alcuna (a differenza dei cruciverba proposti da La ruota della fortuna).

Al telefono con il «Dottore» di Affari Tuoi, De Martino ha scherzato dicendo: «Ancora non ha capito che qui è solo fortuna. Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via. Avete fatto un master? A casa. Parlate l’italiano fluentemente? No. Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Le divisioni? Non vi candidate».

Il conduttore di Affari Tuoi torna a punzecchiare i rivali

Proprio in questi giorni il frontman di Rai 1 è tornato sull’argomento durante il «Rumore Festival» organizzato da Fanpage a Roma (4-5 ottobre). Tra i tanti temi trattati, non è mancato naturalmente il confronto a colpi di share con La ruota della fortuna e Gerry Scotti.

De Martino ha ribadito il suo segreto per rimanere con i piedi per terra: prendersi poco sul serio e ricordarsi «che ciò che faccio è un mestiere scherzoso». Una linea del sorriso che torna utile anche per gestire la concorrenza con Mediaset, condita giusto con qualche saltuaria punzecchiatura. Per il resto, il conduttore di Affari Tuoi ha spiegato di sentirsi «acceso» dalla nuova sfida.

Del resto, aggiunge, dopo il successo del game show dei pacchi nella scorsa stagione «giustamente la concorrenza si è riorganizzata e ha tirato fuori l’artiglieria pesante». Non senza ironia poi De Martino ha indirettamente lanciato una frecciatina a Striscia la Notizia, spiegando che l’anno scorso ci si trovava un po’ nella situazione di quei bambini in piazza per mostrare solo quanto siano bravi con il pallone.

Oggi invece le cose sono molto diverse. C’è un vero rivale «che ti fa correre ed è bello. Siamo due squadre che tutte le sere giocano e riempiono lo stadio», ha concluso Stefano De Martino.