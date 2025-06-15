Stefano De Martino, primi problemi in Rai: “rimproverato” dai vertici. Il motivo

Prima maretta tra Stefano De Martino e la Rai? Dopo che lo show man partenopeo è stato definito “l’uomo del momento” della tv di Stato, visto anche la stagione televisiva strepitosa in termini di ascolti che si prepara a chiudere, sarebbero arrivati i primi problemi. A dirlo è Dagospia, secondo cui i vertici Rai sarebbero infastiditi dei gossip che circolano sul conduttore.

E’ noto come De Martino stia spesso al centro dell’attenzione del gossip, da cui lui cerca di rifuggire da sempre. Ma essendo un personaggio davvero molto noto, non sempre riesce a tenere lontano dall’attenzione mediatica la sua vita privata e, con l’inizio dell’estate, sono iniziati a circolare molti rumors su presunte frequentazioni del conduttore di Affari Tuoi che, secondo il sopracitato porta, non piacerebbero ai vertici di viale Mazzini.

Stefano De Martino “nella bufera” dopo i gossip su di lui

Stefano De Martino negli ultimi tempi è tornato al centro del gossip, da quando è diventato uno dei conduttori di punta della Rai l’attenzione mediatica su di lui sembra essere ancora più forte di prima. Abituato a finire sulle copertine dei vari giornali, lo show man fa di tutto per tenersi alla larga dai pettegolezzi, ma non sempre ci riesce.

Così da qualche settimana si è parlato di presunti nuovi flirt, numerose voci che avrebbero infastidito non poco la Rai. A raccontarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui da viale Mazzini avrebbero invitato De Martino a mantenere un profilo più basso, sembrerebbe che vogliano un’immagine mediatica “più pulita”. Chiaramente lo show man può fare quello che vuole nel suo privato, ma i vertici vorrebbero probabilmente una maggiore attenzione a non far trasparire sui media le sue frequentazioni.

La volontà potrebbe essere quella di non far emergere troppo il suo privato, che potrebbe danneggiare un’immagine più tradizionale che sarebbe quella che la Rai vuole trasmettere al grande pubblico. Questo “terremoto” sarebbe avvenuto in seguito a diversi gossip riguardanti il bel De Martino. Prima si è parlato di una sua presunta relazione con Angela Nasti, le immagini di una videochiamata fatta dallo stadio sono diventate in poco tempo virali in rete. Qualche settimana dopo sono circolate immagini del conduttore con Caroline Tronelli a bordo di un’imbarcazione in Sardegna, a parlare di una frequentazione era stato Alessandro Rosica. L’esperto di gossip spesso parla delle presunti “amiche speciali” del conduttore.

Altre immagini l’hanno ripreso al fianco della sua ex Gilda D’Ambrosio e le ultime, sempre condivise sui social da Rosica, al fianco di un’altra ragazza napoletana in barca. Nel giro di poche settimane, dunque, il bel De Martino è stato visto in compagnia di diverse ragazze e potrebbe non essere un caso. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte del diretto interessato, che non ama rispondere ai gossip.