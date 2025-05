Stefano De Martino, perché la Rai ha fermato tre suoi show

La strana decisione della Rai va in netto contrasto con il grande successo di Stefano De Martino, che è di fatto ormai il suo fiore all’occhiello. Il 35enne napoletano sbaraglia la concorrenza e fa schizzare gli ascolti alle stelle. Lo dimostrano quelli di Affari tuoi, programma di cui ha preso le redini a settembre.

L’ex marito di Belen sta vivendo il momento d’oro della sua carriera, un decollo che continua a salire, “dove tutto è possibile” e dove gli vengono improvvisamente bloccati ben tre suoi show. Per quale motivo? Al contrario di quanto possa sembrare, è una decisione strategica proprio per preservarlo, anche in vista del Festival di Sanremo.

Mamma Rai avrebbe deciso di proteggere il suo pupillo, evitandogli passi falsi ed eventuali flop, di cui adesso non ne vuole proprio sentire parlare. De Martino è l’uomo giusto per far splendere l’azienda del servizio pubblico radiofonico e televisivo italiano, in un periodo di grande crisi generale, in cui i reality negli altri lidi vanno a picco e si fanno chiusure anticipate. Stefano è un volto giovane, talentuoso che piace a tutti e che sta portando grosse soddisfazioni.

Una rinuncia ben ponderata

L’asso nella manica della Rai è Stefano De Martino, eppure la rete ha deciso di bloccare suoi tre progetti televisivi, nonostante il successo ottenuto finora dal conduttore con programmi come Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile. La scelta, che può sembrare strana vista la sua popolarità, è stata presa per conservarne l’immagine positiva in vista di un possibile impegno importante: Sanremo.

E a lui dopo, il biennio Carlo Conti, che si punta per la celebre kermesse musicale. Secondo Roberto Alessi e altre fonti interne alla Rai, è ormai chiaro che De Martino sia destinato a guidare Sanremo, diventando uno dei conduttori più giovani nella storia della kermesse. Prima del Festival, De Martino potrebbe condurre “L’Anno che Verrà”, il tradizionale show di Capodanno, un altro tassello nella sua crescita come conduttore di punta. Il piano della Rai è quello di creare una transizione graduale: Conti potrebbe restare direttore artistico nel 2027, affiancando De Martino nella sua prima esperienza all’Ariston.

“Ho capito che il nostro mestiere è simile a quello del pilota d’aereo: bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri. Se tu vedi il pubblico come dei passeggeri… io ho cominciato su Rai2 con dei comedy show quindi con un piccolo aereo, adesso Affari Tuoi è un vero e proprio aereo di linea. Fare il Festival significa guidare un Boeing e sorvolare l’oceano” Ha confidato Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa.

Denominato il Re Mida della Rai , perchè trasforma in oro tutto quello che tocca, De Martino dunque deve attendere per dare sfogo, in maniera ancora più grande al suo talento di conduttore. Prima di guidare il Boeing dovrà fare un viaggio di perlustrazione, facendo a meno di tre programmi, che sono, primo fra tutti, proprio il suo cavallo di battaglia, Stasera Tutto è Possibile (su Rai 1): si era parlato di spostare l’ultima puntata dello show da Rai2 a Rai1, per premiarne il successo. Ma la promozione sulla rete ammiraglia è saltata. Rai ha preferito mantenere il programma su Rai2, dove ottiene ottimi risultati senza rischiare un eventuale calo su Rai1.

Si evitano al contempo Meglio Stasera e un nuovo game show estivo. Il primo è lo spettacolo teatrale di De Martino, che sta riscuotendo successo nei teatri italiani. Si era pensato di adattarlo per la tv su Rai1, ma il progetto è stato accantonato perché ritenuto “troppo debole” per la televisione. Ancora una volta, la Rai ha preferito evitare possibili insuccessi per non danneggiare l’immagine del conduttore.

Infine un format nuovo avrebbe dovuto sostituire Affari Tuoi durante l’estate, ma anche questo progetto è stato abbandonato. L’idea era creare un programma su misura per De Martino, ma la dirigenza ha avuto timori sul possibile basso share. Alla fine si è deciso di prolungare Affari Tuoi fino a fine giugno, anziché rischiare con un programma nuovo. De Martino ha firmato un contratto pluriennale con la Rai, che punta a farne un volto esclusivo del primo canale, seguendo l’esempio di Amadeus, che ha fatto una scelta simile in passato.