Stefano De Martino, nessuna ospitata a Mediaset questa stagione? C’è un motivo per cui non può andare

Canale 5 è dalla parte della musica. Dall’inizio di settembre il canale Mediaset sta infatti mandando in onda, ogni giovedì, un concerto di un artista diverso. La prossima settimana toccherà ad esempio a Sal Da Vinci, diventato famoso soprattutto per il brano napoletano Rossetto e caffè. Il giornalista Giuseppe Candela, del portale di news Dagospia.it, ha fatto sapere che durante il concerto l’artista ha fatto salire sul palco ospiti importanti come Paolo Bonolis, Gigi D’Alessio, Renato Zero e anche Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e anche lui partenopeo.

De Martino non va in onda su Mediaset

Lo showman è ormai il protagonista indiscusso della fascia pre-serale di Rai 1, dato che dallo scorso anno è al timone del game show televisivo. Tra l’altro, quest’anno deve affrontare una sfida importante, che lo vede gareggiare con Gerry Scotti, presentatore della fortunatissima Ruota della Fortuna. C’è da dire che Stefano ha sempre avuto un rapporto prezioso con casa Mediaset, dato che è uno dei “pupilli” di Maria De Filippi e che è stata proprio l’azienda di Cologno Monzese a lanciarlo nel mondo dello spettacolo. La sua ospitata su Canale 5 non sarà però mandata in onda, proprio come ha rivelato Candela.

Nonostante sul palco con Sal Da Vinci siano arrivati altri ospiti di prestigio, l’assenza forzata di De Martino ha fatto comunque parlare di sé. C’è però un motivo preciso per cui il conduttore non abbia potuto apparire in video su Canale 5.

Ecco perché l’ospitata di Stefano De Martino è stata cancellata

A svelarne qualche dettaglio in più è stato proprio Giuseppe Candela, direttamente su Dagospia.it. Le indiscrezioni, pubblicate dal giornalista, dicono infatti che la scelta non sia stata dell’azienda di Cologno Monzese ma proprio dello stesso showman, che non avrebbe firmato la liberatoria a causa di un contratto in esclusiva con la Rai. “Nessuna censura” – si legge sul web – “Mediaset ha acquistato il concerto ‘fatto e finito’ da VivoConcerti…L’ex di Belen non avrebbe firmato la liberatoria perché legato da un contratto in esclusiva con la Rai“. Nonostante questo, è stato tenuto presente il fatto che il presentatore avrebbe sì un accordo in esclusiva con l’azienda pubblica, ma che avrebbe anche a disposizione qualche deroga.

Intanto, in queste puntate di Affari Tuoi, continua la loro con il “dirimpettaio” Gerry Scotti, al timone de La Ruota della Fortuna, che sta ottenendo record di ascolti mai visti.