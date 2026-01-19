Stefano De Martino, lutto gravissimo per il conduttore: morto il papà Enrico

Lutto gravissimo per Stefano De Martino. Il padre Enrico è venuto a mancare questa mattina 19 gennaio, all’età di 61 anni. Secondo quanto riferito da Fanpage, l’uomo era in condizioni di salute precarie. I due sono sempre stati uniti da un rapporto profondo e difficile e a raccontarlo è stato proprio il conduttore in diverse occasioni. “Non voleva farmi ballare“, aveva confessato Stefano in una puntata di Cinque Minuti di Bruno Vespa. In un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, lo stesso Enrico aveva invece dichiarato: “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere“.

Il loro legame si è però addolcito soprattutto dopo la nascita di Santiago, il figlio che De Martino ha avuto con l’ormai ex moglie Belen Rodriguez. Alla notizia della scomparsa, Stefano De Martino avrebbe deciso di sospendere temporaneamente i suoi impegni professionali per restare vicino alla famiglia. Numerosi sono i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno arrivando da parte di colleghi, amici e fan, inclusi alcuni volti storici di Amici di Maria De Filippi, il programma che lo ha reso famoso nel piccolo schermo. I funerali si terranno in forma privata, come da volontà della famiglia.

Chi era Enrico De Martino

Il padre dello showman di Rai 1 è stato anche lui un ballerino professionista e ha trasmesso al figlio la passione per la danza. In età adulta ha però gestito un’attività di ristorazione. Sempre nell’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera aveva raccontato di aver scelto di mettere fine alla sua carriera di danzatore all’età di 25 anni, quando era venuto a conoscenza della gravidanza di sua moglie, in attesa proprio di Stefano.

“Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie, e mi dice che è in stato interessante, incinta di Stefano“, aveva detto lui. Da quel momento la danza era diventata un hobby, e lui aveva così dato spazio a nuove responsabilità.