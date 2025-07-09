Stefano De Martino, la svolta dopo Affari Tuoi e Step: l’annuncio del conduttore

È stata una stagione d’oro per Stefano De Martino. Arrivato in punta di piedi, lo showman partenopeo ha raccolto l’ingombrante eredità di Amadeus – passato al Nove – reduce dallo strepitoso quinquennio sanremese e di uno storico quiz Rai come Affari Tuoi. Una volta prese le misure del programma, l’ex ballerino di Amici ha dato la sua impronta portando una ventata di aria nuova.

De Martino si è preso pure la soddisfazione di ritoccare verso l’alto il record di ascolti del suo illustre predecessore superando lo soglia dei 7 milioni di spettatori e riuscendo anche a portare il programma dei pacchi oltre il 30% di share (ultima puntata al 32,1%). Anche Stasera tutto è possibile sotto la sua gestione ha collezionato numeri lusinghieri. Insomma, è nata una stella nel firmamento Rai. Ma per Stefano De Martino è pronta una svolta dopo i successi con Affari Tuoi e Step.

Svolta per Stefano De Martino, le parole del conduttore di Affari Tuoi

La presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026 ha confermato che Stefano De Martino tornerà al timone del game show dei pacchi anche nella prossima stagione. Non solo: a differenza di quanto si era a lungo vociferato il conduttore di Torre Annunziata non lascerà Stasera tutto è possibile. In molti avevano interpretato come il segnale di un addio al programma le lacrime versate durante l’ultima puntata.

E invece è stato il diretto interessato, presente a Napoil, per la presentazione dei palinsesti di viale Mazzini a annunciare che «Stasera tutto è possibile ritorna nel 2026 e lo condurrà Stefano De Martino, accompagnato dalla solita compagnia di giro, con molta felicità». Doppio impegno per il presentatore campano. Ma potrebbe non essere finita qui.

Oltre ai due show confermati per la prossima stagione Stefano De Martino sarebbe al lavoro anche su un nuovo show. Già a maggio si era parlato dell’idea di un nuovo programma con De Martino sulla prima rete Rai. Il progetto sarebbe quello di affiancare al nuovo astro nascente della televisione pubblica una delle icone della musica italiana: Gianni Morandi.

Stando a quanto riportato da Hit, i vertici Rai starebbero vagliando la possibilità di un nuovo varietà con il tandem De Martino e Morandi sul palco. Ancora nessun format definito, ma l’idea sta facendo parlare da tempo. Il feeling tra i due è parso evidente durante lo speciale Cena di Natale condotto lo scorso dicembre da Antonella Clerici. Allora i due avevano colpito il pubblico con duetti all’insegna di una grande complicità.

Insomma, tra i due è scoccata la scintilla artistica che potrebbe diventare uno show vero e proprio. L’alchimia nata sul palco del programma di Antonella Clerici potrebbe trasformarsi di qui a poco in un vero e proprio sodalizio. Lo ha ammesso lo stesso De Martino nel rispondere a una domanda dei giornalisti in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. ‹Io e Gianni ci siamo incontrati a Natale dell’anno scorso quando siamo stati ospiti da Antonella Clerici alla Cena di Natale», ha detto il conduttore di Affari Tuoi.

«Ci siamo trovati molto bene e da lì è nata una nuova amicizia che è fatta di pranzi e cene tra Bologna, Roma e Napoli, e sì, abbiamo un po’ di idee, quindi vediamo». Che l’idea di fare qualcosa insieme sia reale lo conferma sempre De Martino. «Noi in effetti ne parliamo ogni volta che ci vediamo di fare qualcosa insieme, appena arriverà l’idea giusta, l’entusiasmo di certo c’è, quindi magari metteremo anche qualcosa in pratica».