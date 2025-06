Stefano De Martino, il retroscena su Amici e la confessione su Maria De Filippi

Stefano De Martino è stato ospite del podcast dell’amico ed ex compagno della scuola di Amici, Marcello Sacchetta, Il Camerino. I due hanno chiacchierato a lungo e, ripercorrendo le rispettive carriere – ma nello specifico quella del conduttore di Affari Tuoi – hanno ricordato i tempi in cui frequentavano la scuola di Canale Cinque.

De Martino ha poi fatto una confessione sia su Amici, che in particolare su Maria De Filippi, cui continua a essere molto legato. Lo vediamo, infatti, spesso nel suo programma C’è posta per te e anche la conduttrice – a dimostrazione di quanto tenga all’ex ballerino, ha partecipato al suo programma Da Natale a Santo Stefano, nel dicembre del 2023.

Cosa ha detto Stefano De Martino su Amici e Maria De Filippi

De Martino e Sacchetta dopo aver partecipato ad Amici, hanno condotto assieme il daytime del talent show che andava in onda su Realtime. I due hanno poi preso strade diverse e per Stefano la svolta è arrivata con il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, da quel momento la sua carriera è stata in ascesa e oggi è uno dei volti di punta di Rai1.

L’ex marito di Belen Rodriguez, chiacchierando con il suo amico, ha specificato come per lui Amici sia stata “la palestra più grande per la tv”. Poi ha spiegato che all’epoca accettò l’impegno con l’Isola perché voleva provare a farcela con le sue forse, spiegando come, finché lavorava ad Amici, si era in una sorta di “bolla”. “(…) Eravamo protetti da quel programma che era un grande brand, da Maria che ci ha sempre protetti. Sapendo di andare a lavorare fuori dal quella produzione, sapevo di scontrarmi con una produzione anche meno filtrata“.

Ciò nonostante per Stefano era importante riuscire ad emergere anche al di fuori del programma di Maria De Filippi e – a giudicare dai numeri che ottiene con Affari Tuoi ogni sera su Rai1 – c’è riuscito. La sua prima conduzione da solo è stata Stasera tutto è possibile e ha spiegato come non ci fossero grandi aspettative su di lui, ma ha cercato di non farsi prendere dalla preoccupazione e, sebbene il suo predecessore fosse Amadeus, ha provato a lasciarsi andare. La stessa cosa che ha fatto con lo show di access prime time di Rai1, dimostrando che la Rai ha scelto la persona giusta.

De Martino al momento è molto concentrato sul suo lavoro ma, sebbene faccia di tutto per tenersi alla larga del gossip, ultimamente è finito al centro dell’attenzione mediatica per una presunta nuova frequentazione. L’ex ballerino di Amici è stato avvistato in compagnia di Angela Nasti, sorella di Chiara. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, i due si starebbero frequentando e le cose andrebbero molto bene. Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni che non trovano conferma da parte dei diretti interessati.